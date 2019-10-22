«Мое тело - мое дело»: голая Екатерина Варнава показала подписчикам больше, чем они готовы были увидеть

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава, которая прославилась благодаря амплуа разбитной красотки в комедийном шоу, опубликовала в Инстаграм смелый снимок: полностью обнаженная звезда с гривой развевающихся волос сидит на полу, прикрывая руками грудь.

- Максимально честна с вами. Ничего не скрываю, - лаконично подписала комедиантка.

kativarnava Максимально честна с вами. Ничего не скрываю.

Коллеги поступок Варнавы оценили.

- Катя, ты огонь! Это подарок нам всем? - восхитился шоумен Тимур Родригез.

- Ну разве так можно, взять и обезоружить? Нокаут! Самая красивая, - поддержала подругу Полина Гагарина.

- Хороша, ох хороша, - отметилась в комментариях певица Елка.

Между тем, далеко не все подписчики оценили обнаженку от Варнавы - актрису засыпали обвинениями в духе «И как не стыдно?». Но чувство юмора знаменитость не подвело: каждому злопыхателю актриса смогла ответить с изрядной долей троллинга.

Вот лишь несколько примеров «ада в комментариях» под тем самым снимком:

Подписчик: «Это некрасиво!».

Варнава: «Даже и не претендовала».

Подписчик: «Это просто ужас».

Варнава: «К таким комментариям не забывайте добавлять «по моему мнению». Вы же не сплетница».

Подписчик: «Я понимаю, когда оголяются люди, пустые на голову. Но вам-то зачем??».

Варнава: «Оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас...».

Подписчик: «Что за бзик у всех голыми фоткаться - на большее мозгов что ли не хватает?».

Варнава: «Не всем, как вы, умными быть».

Подписчик: «Катя, вы такая красивая. Но зачем фотошоп?».

Варнава: «Только фотошоп меня и спасёт».

К слову, такие фото Варнава позволяет себе выкладывать крайне редко: ведущая - девушка несвободная, уже шесть лет встречается с танцором из Пензы Константином Мякиньковым. Каждый год поклонники «женят» пару, однако по словам Варнавы, ее вполне устраивают отношения без штампа в паспорте.

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Самая сексуальная юмористка отечественного шоу-бизнеса всегда славилась модельными параметрами, которые так замечательно сочетаются с ее талантом шутить. И что же такую красоту не показывать? Наверное, так подумала Екатерина Варнава, которая решила сняться полностью голой. И придраться тут вообще невозможно, ведь теледива сделала эти обнаженные снимки вместе с женихом, который теперь точно не заревнует (подробности)