В Волгограде для ветеранов и инвалидов организовали бесплатные автобусные экскурсии

Посетить центр Волгограда, увидеть спортивные объекты, построенные к Чемпионату мира по футболу 2018 года, отдохнуть возле Волгоградского канала получили возможность маломобильные граждане. Прогулки по городу и посещение достопримечательностей стали доступнее благодаря новому экскурсионному проекту «Социальный маршрут: Волгоград для всех».

Проект по развитию социального туризма для людей с ограниченными возможностями запустила автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «Опора». На средства президентского гранта авторы инициативы проводят автобусные экскурсии для маломобильных граждан, а также организуют для групп фото- и видеосъемку. В проекте могут принять участие подопечные «Опоры», которые обслуживаются организацией по причине полной или частичной утраты возможности самостоятельно передвигаться, обеспечивать жизненные потребности в силу возраста или инвалидности. Среди них числятся ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. Некоторые из них сохранили способность передвигаться, но самостоятельные прогулки и выход в город для них затруднительны.

Еще в сентябре 2017 года представители «Опоры» задумались о том, как организовать досуг для своих подопечных, как улучшить для них качество жизни, помочь посетить любимые места в городе и дать им возможность пообщаться со сверстниками. Именно тогда у волонтеров и возникла идея организации экскурсий для малых групп.

«Нам хотелось не только оказывать основные услуги нашим подопечным, помогать им в быту, но и «раскрасить» их жизнь, наполнить ее интересными событиями и яркими впечатлениями. Ведь многие пенсионеры уже не могут передвигаться самостоятельно, поэтому большую часть времени они проводят у себя в квартирах в полнейшем одиночестве. А этот проект дал им возможность получить новые эмоции, завести новые знакомства, да и просто разнообразить свою жизнь», - рассказывают сотрудники «Опоры».

Для начала авторы инициативы предложили всем своим подопечным заполнить мини-анкеты и ответить, хотят ли они принять участие в автобусной экскурсии по городу, и какие места в Волгограде они хотели бы посетить. В результате 20% опрошенных (320 человек) выразили желание принять участие в проекте и предложили включить в маршрут Сарепту и Волгодонский канал, спортивные объекты к Чемпионату мира по футболу, Центр Волгограда и пр.

В результате было решено организовать 17 экскурсий на микроавтобусах, рассчитанных на 18-20 человек. Культурные мероприятия проходят ежемесячно, и каждый раз к ним подключаются «серебряные волонтеры» из Клуба пожилых людей Волгограда, которые сопровождают маломобильных сверстников. Во время каждой экскурсии проходит съемка, а в конце участники получают фотографии и видео о городе. Из видеосюжетов монтируется фильм с фрагментами экскурсии, впечатлениями и отзывами участников, их воспоминаниями о Волгограде, связанными с их биографией и тематикой экскурсии.

«Мы удивились, что даже зимой, несмотря на снег и гололед, всегда были желающие принять участие [в экскурсиях — прим.ред.]. Многие со слезами на глазах вспоминали места, где не были уже так давно, видя дороги по которым ходили, когда были молоды», - рассказала менеджер по развитию «Опоры» Эльвира Шитова порталу «Открытые НКО».

На сегодняшний день из 17 запланированных экскурсий прошли уже 15. Авторы проекта отмечают, что за это время смогли разнообразить жизнь своих подопечных и помогли найти им новых друзей и знакомых.