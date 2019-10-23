"Косметика дороже Dior и Chanel": вип-покойникам делают дорогой макияж и маникюр с педикюром

Похоронная индустрия - это не только про кладбище и поминки. Есть мнение, что с умершими нужно уметь прощаться красиво. И вот здесь на помощь приходят танатопрактики. Именно они готовят умерших людей в последний путь.

Танатопрактик отвечает за сохранность тела, его внешний вид и безопасность прощания. Он ответственен не только за посмертный грим, но и проводит вскрытия. От качества работы этого специалиста, без преувеличения, зависит уровень похорон.

"Ведь каким бы ни был изысканным катафалк, дорогим - гроб, вкусными - поминальные угощения, красивыми - венки, в центре всего действа находится усопший. Он должен выглядеть хорошо, насколько бы его смерть ни была безобразна. Бывает, приходится в буквальном смысле собирать человека по кусочкам", - рассказала сотрудник ФГБУ НМХЦ имени Пирогова Оксана Томилина.

Работа танатопрактика опасная и сложная. Она подразумевает контакт с химическими веществами, а это риск непредсказуемых последствий. Специалистам приходится перекладывать тела разного роста и веса. Иногда хрупкие девушки работают с умершими, чей вес достигал 200 кг.

Для того чтобы человек после смерти хорошо выглядел, танатокосметик использует профессиональную танатокосметику, театральный грим, а также обычную декоративную косметику. "Как правило, я их смешиваю, потому что танатокосметика без вспомогательных средств больше приспособлена для мертвой кожи с заметными, но не слишком обильными процессами гниения. Она склеивает слои дермы, запечатывает их и не дает коже высохнуть, устраняет протечки. Проще говоря, «цементирует», скрепляет лицо умершего, создавая маску. Еще одна особенность профессиональной танатокосметики - высокая стоимость, дороже люксовых марок вроде Dior и Chanel", - цитирует специалиста сайт mk.ru.

В запущенных ситуациях работа делится на несколько этапов: обработка кожи подготовительными спецсредствами, потом слой танатокосметики, далее театральный грим и финальная часть - завершающие штрихи обычной декоративной косметики. "Еще у меня в арсенале аэрокосметика. Она наносится тогда, когда работать спонжем или кисточкой уже невозможно", - отмечает Оксана.

Если предстоит бальзамирование на дому, то выездной набор состоит не только из косметики, но и формалина, а также инструментов: ножниц, скальпелей, зажимов. "Еще один момент - средства для дезинфекции помещения, защитный костюм и ороситель, губки, щетки... Беру с собой также арсенал для туалета трупа: дезодоранты, шампуни, краски для волос, парфюм, все для маникюра и педикюра. Для вип-клиента могут даже эпиляцию заказать", - делится девушка.

Как признается Томилина, венцом работы бальзамировщика является нанесение парфюма. "Легкий шлейф создает некий лейтмотив прощания, завершающий аккорд, когда все остальное уже сделано", - откровенничает она.

Вспомнила Оксана и нестандартный случай из своей практики. Однажды пожилой мужчина захотел видеть умершую жену-старушку в образе юной красотки. Принес фотографию покойницы в молодости, мини-юбку, туфли на каблуках, голубые тени и розовую помаду. "В лучших традициях советской моды. Санитары думали, мужик не в себе, но слово заказчика - закон. Выполнили все пожелания. В день выдачи тела боялись даже сами смотреть на то, что получилось... Пришел мужик, посмотрел, оценил и говорит: «Хороша, чертовка, спасибо вам, милые»", - заключила танатопрактик.