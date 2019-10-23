Не лечебная ромашка: Роскачество обнаружило плесень и другие неприятные добавки

По инициативе Ассоциации заслуженных врачей России Роскачество проверило рынок ромашковых чаев, а также БАДов и лечебных сборов с полезным цветком. В исследовании приняли участие 25 торговых марок ромашкового чая, из которых 6 лекарственных средств «ромашка аптечная», 8 биологически-активных добавок (БАД) и 11 чаев (2 из них – детские).

О хорошем

Согласно результатам исследования, товары 4 из 25 торговых марок соответствуют всем обязательным требованиям,и даже опережают их по качеству. Это:

+ лекарственные средства «Ромашка аптечная» ТМ «ФармаЦвет» и «СТ.-Медифарм»,

+ чаи «Просто азбука» и Milford.

Эксперты не нашли ни в одном из 25 исследованных образцов пестициды даже в следовых количествах, что не может не радовать.

И о плохом

Согласно результатам испытаний, безопасными оказались товары 20 торговых марок из 25 исследованных. Так, у пяти торговых марок – четырех БАДов и одного чая – нашли плесневые грибы. Кроме плесеней, в двух БАДах выявлены аэробные микроорганизмы больше, чем допустимо.

Результаты проверки лекарственных средств, БАД и чаев на основе или с добавлением ромашки

- Сырье ромашки в различной упаковке (фильтр-пакеты, картонные коробочки) можно отнести к нестерильным лекарственным средствам, в которых допускается содержание живых микроорганизмов, - поясняет Елена Маланкина, профессор кафедры ботаники РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, к.б.н., д.с.н, автор книг о лекарственном и эфиромаслиничном растениеводстве. - Количество и качественный состав этих микроорганизмов зависит от вида и назначения продукции и нормируется соответствующей документацией. Что касается появления микроорганизмов в продукте, то попасть они могут из почвы, поливной воды, при уборке, сушке и упаковке. А вот наличие плесени не допускается. Плесени могут образовывать микотоксины, в частности афлатоксины и охратоксины. Их появление в лекарственном растительном сырье обусловлено продолжительным периодом сушки и долгим нахождением сырья во влажном состоянии при температурах, комфортных для развития плесневых грибов. Микотоксины не разрушаются при переработке и могут накапливаться в организме человека. Предотвратить это может быстрая сушка в сушилке с хорошим воздухообменом и последующее хранение в условиях сухого и непромерзающего склада.

А внутри не только цветы

Помимо безопасности, эксперты также оценили состав ромашковых пакетиков, а именно, посмотрели, не содержится ли в них разного рода примесей. Исследования содержимого упаковок лекарственных средств, БАДов, и чаев проводились по внешним и микроскопическим признакам.

По итогам испытаний, не в полной мере соответствуют требованиям лекарственные средства трех из шести торговых марок (Health Здоровье, «Иван-Чай», «Лек С+») – в них обнаружены фрагменты стеблей и листьев, т.е. значительное количество смеси не является цветками.

Также фрагменты стеблей и листьев выявлены у пяти из восьми БАДов и семи из одиннадцати чаев.

В целом это нельзя назвать нарушением, но увы, эксперты отметили, что у таких миксов запах как правило слабый, нехарактерный для ромашки, малоароматный или вовсе отсутствует, а вкус настоя – малонасыщенный.

И о пользе: так ли все хороши?

Чтобы выяснить, действительно ли есть ли разница по содержанию полезных веществ в лексредстве, БАДе и чае, эксперты исследовали закупленные образцы продукции на содержание эфирных масел, флавоноидов и экстрактивных веществ.

Эфирные масла — важная часть лечебного эффекта растений, поэтому важно, чтобы их количество в сырье было оптимальным (эфирное масло ромашки, например, обладает дезинфицирующим эффектом и другими полезными свойствами).

Среди лекарственных средств по этому показателю все в порядке только у двух торговых марок - «ФармаЦвет» и «СТ.-Медифарм» (до 0,35%). Показатель ниже нормы у товаров 4 торговых марок - от 0,05 до 0,1%, вместо 0,3%.

Среди БАДов до своей нормы в 0,1% не дотягивают товары трех из восьми торговых марок. У прочих содержание эфирных масел варьирует от 0,1% до 0,35%.

Среди 11 чаев у семи содержание эфирных масел очень низкое, буквально в сотых долях процента – от 0,02 до 0,09%. И это в целом нормально (для чаев содержание эфирных масле нигде не регламентируется). Хотя в чае «Просто Азбука» эфирных масле оказалось рекордное количество - 0,54%.

Флавоноиды — большой класс фенольных соединений, которые могут оказывать благотворное влияние на наш организм. В ромашке несколько видов флавоноидов. Эксперты Роскачества исследовали один — рутин. Все лекарственные средства по уровню флавоноидов соответствуют необходимому минимуму.

Максимум флавоноидов среди исследованных товаров – в индийском чайном напитке Newby. При этом содержание эфирных масел в данном товаре довольно низкое.