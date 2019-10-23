Маньяком оказался пенсионер-полицейский? Разбираем нестыковки громкого дела

Городок Стрежевой Томской области небольшой, 40 тысяч жителей. Густой таежный лес на много километров вокруг. До областного центра, Томска, - 800 км. И вот в этом краю вахтовиков - нефтяников и газовиков - начинает орудовать сексуальный маньяк.

Первое нападение произошло еще в 2004 году. Поздней ночью преступник подкараулил на темной улице припозднившуюся женщину. Подошел сзади, одной рукой обхватил за шею, другой показал нож. Шапка на самые глаза, лица не рассмотреть. Не решившуюся кричать жертву мужчина отвел к гаражам, изнасиловал (чтобы не оставлять следов ДНК, надел презерватив) и скрылся в темноте.

Второе нападение по тому же сценарию произошло только через год. В следующий раз предположительно тот же маньяк изнасиловал женщину еще через два года. Потом нападения продолжились. Причем часть жертв даже не писала заявление в полицию. Городок маленький. Все друг друга знают. Стыдно.

То, что преступник - один и тот же человек, всплыло в 2016-м. После очередного заявления об изнасиловании решили сравнить найденные на жертве фрагменты чужих ДНК с материалом, обнаруженным еще в 2004 году. И они совпали!

- За три года пришлось провести генотипирование 7 тысяч жителей города, - рассказали в Следственном комитете по Томской области.

Однажды изъятый у очередного кандидата материал показал совпадение с ДНК насильника. Гаишники остановили подозреваемого за пьяную езду. Пока оформляли протокол, якобы и был взят образец его ДНК. Экспертиза дала результат - совпадение на 80%!

Вот только было одно большое но: пьяному водителю едва за двадцать лет. В 2004 году он пошел в первый класс. Тайно была взята ДНК и у отца парня. И вот тут уже эксперты заявили: это он!

60-летний мужчина, пенсионер Валентин Березницкий, - личность в Стрежевом небезызвестная. 15 лет прослужил в милиции. В 90-х возглавлял местный уголовный розыск. После выхода на пенсию устроился в управление экономической безопасности одной из нефтяных компаний.

Дмитрий Шепелев пытается докопаться до истины. Фото: Первый канал

Выглядит подтянутым. Не курит. Почти не пьет. Пользуется успехом у женщин - он сейчас в третьем браке, вторая жена была моложе его на 17 лет, третья - на 18. Зарабатывает неплохо. Но против Валентина Березницкого говорят прямые улики. ДНК. А еще в квартире у пенсионера нашли башмаки, следы которых остались на месте одного из нападений.

Впрочем, в этой истории все оказалось не так просто. Доказательства и нестыковки дела «сибирского маньяка» будут разбирать сегодня на Первом канале в программе Дмитрия Шепелева «На самом деле». Известному телеведущему удалось собрать в студии главных действующих лиц - одну из жертв насильника, его нынешнюю супругу и сына, через которого полицейские вышли на пенсионера. В качестве эксперта, знакомого с материалами уголовного дела, выступил корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза.

«На самом деле». Сегодня, 18.35, Первый.