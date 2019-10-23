«Вова, прости»: Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа

Когда семья живет душа в душу, кажется, между супругами уже не остается никаких секретов. Но свои скелеты в шкафу есть у каждого – и Наталья Подольская не исключение. 37-летняя певица призналась, что много лет обманывала своего 51-летнего супруга. Каждое утро Наталье приходилось лгать своему любимому мужчине. Пара вместе уже 14 лет, и сказать правду она решилась только сейчас. К счастью, секрет, который артистка хранила все это время, довольно невинный. И супруг наверняка с легкостью простит ее. Хоть и попеняет – мол, что ж ты так долго молчала.

В Инстаграме певица рассказала, что каждое утро Пресняков-младший заботливо готовит ей капуччино. И это при том, что Подольская терпеть не может кофе с молоком! Но когда любимый мужчина приносит тебе чашечку с пенкой прямо в постель, какое женское сердце не дрогнет? Вот и Наталье приходилось каждое утро начинать с напитка, который ей совсем не нравится.

- У всех нас есть потаенные секреты, находящиеся в самых глубинных местах нашего сердца и я решила, что нет сил больше молчать. Сегодня я в этом признаюсь, - сообщила Наталья. — Любимый из года в год, утром, любезно наливает мне чашечку капуччино с легкой молочной пенкой, а я вообще не пью кофе с молоком, совсем! Только черный: американо или эспрессо Вова, прости! Каждое утро, когда я говорю тебе, что кофе — бомба, это — неправда!

nataliapodolskaya У всех нас есть потаенные секреты, находящиеся в самых глубинных местах нашего сердца

«Я думаю, Владимир вас простит», «Вот я тоже в детстве терпеть не могла голубцы, которые мама готовила, и никак не решалась ей об этом сказать», «А я бы пила это капучино ради мужа, а потом догналась бы американо», - пишут поклонницы Подольской в Инстаграме.

Кажется, это единственное недоразумение в семье артистов: со стороны брак Подольской и Преснякова кажется идеальным. Супруги познакомились в 2005 году на съемках программы «Большие гонки». Рождения первенца они ждали 10 лет: долгожданный сынишка Артемий появился на свет в 2015 году. Старший сын Преснякова Никита от певицы Кристины Орбакайте уже солидный 28-летний молодой человек. В 2017 году Никита сыграл свадьбу, так что у Владимира Преснякова есть все шансы в скором времени стать дедушкой.