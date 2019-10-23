Главный кардиолог Минздрава: чистка сосудов это шарлатанство, а жить с «рабочим давлением» - все равно, что на пороховой бочке

Главный специалист Минздрава России по кардиологии, директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов выступил в прямом эфире на портале «Будущее России. Национальные проекты». Ученый и врач рассказал, какие ошибки чаще всего совершают россияне, имеющие проблемы с сердцем и сосудами. По большому счету это касается подавляющего большинства из нас. Кардиологи утверждают, что к 40 - 45, а нередко и к 35 годам у многих современных людей встречаются те или иные неполадки в сердечно-сосудистой системе.

ОРГАН, КОТОРЫЙ СТАРЕЕТ БЫСТРЕЕ ВСЕГО

- Первый и главный орган, который с возрастом «сдает» у большинства людей - кровеносные сосуды. Самое частое и значимое их заболевание - артериальная гипертония, - поясняет профессор Бойцов. - У россиян 25 - 65 лет гипертонию имеют 48% мужчин и чуть меньшее количество женщин. То есть почти каждый второй. А у людей старше 65 лет частота гипертонии достигает 70 - 80 - 90% - по мере увеличения возраста.

Гипертония - главный виновник инфарктов, инсультов и преждевременного ухода из жизни, подчеркивают кардиологи. Ее вклад как фактора риска - 45%. То есть почти наполовину вероятность сосудистых катастроф и летального исхода зависит от повышенного давления (остальные факторы - курение, лишний вес, злоупотребление солью, алкоголем).

С возрастом мало кто может избежать развития гипертонии, разводит руками Бойцов. Сосуды становятся более жесткими, почки работают хуже, слабее справляются с нагрузкой по выведению соли из организма. А избыток соли, как известно, одно из основных условий для повышения давления.

Но не все так плохо. Можно и нужно заниматься профилактикой гипертонии (см. ниже «Это пригодится»), а если заболевание уже началось - то держать его под контролем, говорит главный кардиолог. При этом многие гипертоники совершают главную и очень опасную ошибку - живут с так называемым «рабочим давлением».

МАКСИМУМ, ЧТО МЫ МОЖЕМ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ

- Сейчас в медицине вообще не существует такого понятия, как «рабочее артериальное давление»! Заявление типа «у меня все время рабочее давление 160 на 100, и я себя отлично чувствую» - это глубочайшее заблуждение! - раскрывает глаза больным и их родственникам профессор Бойцов. - Запомните: 140 на 90 - максимальное давление, которое мы можем себе позволить, если не хотим заработать инфаркт или инсульт. А лучше стремиться к давлению 130/80.

Еще одно опасное заблуждение - прием лекарств от гипертонии курсами. «Попринимаю таблетки 2 недели, и давление нормализуется - значит, я вылечился» - одна из самых типичных ошибок, приводит пример главный кардиолог. И просвещает: современная медицина не признает курсовой терапии гипертонии. Потому что это заболевание - навсегда. Оно хроническое, его нельзя полностью вылечить, но можно успешно держать под контролем, продлевая жизнь и сохраняя ее качество. А для этого препараты от гипертонии нужно принимать, как говорят кардиологи, «неопределенно долго». Иначе говоря - постоянно после того, как медобследование покажет необходимость назначения лекарств (в некоторых случаях на ранних стадиях повышенное давление можно корректировать немедикаментозными средствами).

- После того, как вы начнете принимать назначенные лекарства, через какое-то время давление нормализуется. Но как только вы перестанете принимать препараты, оно опять начнет расти, - поясняет профессор Бойцов. Такие «качели» очень опасны.

ОТ БЛЯШЕК НЕ ИЗБАВИТЕСЬ, А ОТ ДЕНЕГ - ДА

- Чем лучше всего чистить сосуды от холестерина? В Интернете столько предложений, препаратов и методик - глаза разбегаются! - забросали вопросами зрители главного кардиолога.

- Почистить сосуды на сегодня невозможно, - развеивает иллюзии профессор Бойцов. - Вообще, «чистка сосудов» это бытовой сленг. Мы уже минимум два десятка лет живем в мире доказательной медицины. А препараты, которые якобы «чистят» сосуды, не имеют доказательной базы. Серьезная наука сейчас вообще не занимается такими «чистками». Была в свое время так называемая хелатотерапия, направленная на растворение холестериновых бляшек. Но это направление полностью себя дискредитировало.

Что же предлагает современная медицина? «Есть препараты-статины, которые могут уменьшить размеры холестериновой бляшки за счет ее уплотнения», - поясняет врач. В этом случае сокращается жировая составляющая бляшки, но полностью убрать сформировавшиеся «наросты» на стенках сосудов на сегодня невозможно. Поэтому важно заниматься профилактикой атеросклероза, замедлением или торможением роста бляшек. Этого можно достичь с помощью здорового образа жизни и приема назначенным врачом препаратов.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ИНФАРКТА: НЕ ОШИБИСЬ!

Зачастую люди не совсем правильно представляют себе первые признаки инфаркта, говорит главный кардиолог. Из-за этого есть риск упустить время, что грозит опасными осложнениями вплоть до летального исхода.

- Первый и главный сигнал - боль. Причем, чаще всего не в области сердца, а посредине грудной клетки. Очень часто отдает в левую руку, плечо, челюсть, шею.

Важно: боль при инфаркте не бывает колющей или режущей, она чаще всего давит, душит, поясняет профессор Бойцов.

- Второй симптом - удушье, резкое ощущение нехватки воздуха.

! Если два этих симптома не проходят в течение нескольких минут, нужно немедленно вызывать Скорую. Тогда есть вероятность не только спасти жизнь, но и минимизировать объем повреждения сердечной мышцы и избежать развития сердечной недостаточности после инфаркта.

НА ЗАМЕТКУ

У Скорой на постановку диагноза «инфаркт» обычно уходит в среднем 10 минут, поясняет главный кардиолог Сергей Бойцов.

Если до ближайшего стационара, где можно провести коронарографию (рентген-исследование коронарной артерии) и стентирование, меньше часа, то больного сразу везут туда.

Если дорога до больницы с необходимым оборудованием занимает больше часа, то Скорая сразу вводит пациенту препарат для растворения тромба, ставшего причиной инфаркта. И потом больного транспортируют. По прибытии в стационар проводится коронарография - для определения места и степени повреждений. И назначается лечение.

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Пять советов, как сохранить здоровое сердце

Вот, что рекомендует главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

1. Добивайтесь плоского живота. Для этого можно смотреться в зеркало или пользоваться сантиметровой лентой. Для мужчин критически опасная ширина талии - 102 см и больше, для женщин – 88 см и больше. Жир на животе - самый опасный для сердечно-сосудистой системы.

2. Будьте физически активны. Одно из лучших орудий против гипертонии - работающие мышцы. В них активно поступает кровь. Уходит кровь - уменьшается нагрузка на артерии сердца и головного мозга.

3. Не злоупотребляйте солью. Старайтесь недосаливать блюда, когда готовите. И желательно вообще убрать солонку с обеденного стола, чтобы не сыпать соль в готовые блюда.

4. Откажитесь от курения. Полностью, а не перейдя на электронные сигареты, средства нагревания табака и т. п. - все они вредят вашим сосудам, без вариантов.

5. Меньше алкоголя. Полезных доз нет. Можно только минимизировать вред алкоголя, стараясь пить его как можно реже. Самое опасное - если наутро после возлияний у вас похмелье. Это значит, что произошла сильная интоксикация, критически опасная для сосудов и сердца.