Слишком высокие налоги? Зачем мы соглашаемся на зарплаты в конвертах

Выводы исследования, который провел Центр социально-политического мониторинга Института общественных наук Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС): 32,5% опрошенных признались, что работают или подрабатывают «по-серому», без уплаты налогов. Если в масштабах России, получается, что в тени у нас примерно 25 млн человек.

А людям нравится

Но как же разговоры о том, что теневой сектор у нас сокращается? Результаты опроса это подтверждают. Потому что в 2017 году социологам признались в том, что имеют неофициальные доходы, 44,8% опрошенных. Но сократились с тех пор в основном неоформленные подработки. Из чего аналитики делают вывод: это не подработки стали чаще оформляться, это просто рынок услуг (а именно там проще подрабатывать налево) ужался в силу отсутствия денег у граждан.

Тех же, кто получает зарплату в конверте по основному месту работы, меньше не стало. В 2013 году без официального оформления работали 11,9%, в 2019-м - 13,1%.

И вновь увеличивается количество граждан, которые поддерживают оплату каких-то работ или услуг «мимо кассы», прекрасно понимая, что никакие налоги и сборы при этом не платятся (см. «Соцопрос»).

- Выросло число россиян, считающих, что неофициальная экономическая деятельность в целом приносит больше пользы для общества, чем вреда, - отмечает Андрей Покида, директор научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

Работодатели загоняют в тень

Главная причина, по которой граждане уходят в «серые» заработки, - это единственная возможность хоть как-то увеличить свой доход. Раз официальная зарплата не растет, остается только идти налево. К тому же так удается совмещать несколько видов деятельности или работать там, где могут возникнуть ограничения по возрасту и здоровью (а при работе без оформления на это не обращают внимания).

Один из выводов исследования: необходимо усилить социальные гарантии для тех граждан, которые все-таки трудятся официально. И повысить ответственность работодателей за повсеместные нарушения трудового законодательства. Сейчас те, кто работает «по-белому», совершенно не чувствуют себя более социально защищенными - поэтому и нет мотивов к официальному труду.

Даешь справедливость

Граждан спросили: что могло бы их побудить честно платить все необходимые налоги? Результаты тоже оказались интересными. Совесть и гражданский долг в рейтинге возможных мотивов заняли последние места. На первом же месте (на этот момент указали 45,1% опрошенных) - снижение величины налоговых выплат, которые граждане считают слишком высокими.

Треть опрошенных утверждают, что платили бы налоги, если бы в стране было обеспечено равенство всех групп граждан перед законом.

Социальная справедливость - отдельная больная тема. Как следует из опроса, очень многие считают оплату своего «белого» труда несправедливо заниженной. Каждый второй опрошенный не ощущает зависимости между своим вкладом в работу и деньгами, которые за это официально получает. Поэтому левые деньги, которые платятся из рук в руки напрямую, многим кажутся более честными. Например, что и как наремонтировал, за то оплату и получил.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Лучший стимул - достойная пенсия

- Рецепты, как улучшить ситуацию, давно известны, - говорит Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. - Рецепт первый - стабильность правового регулирования в области пенсий. - За последние 15 лет у нас было шесть попыток изменить пенсионную систему. Граждане теряются и вообще не понимают, на какие выплаты смогут рассчитывать в старости. Второй и еще более важный момент - достойный размер пенсии, адекватный утраченному заработку. И еще один рецепт - все-таки постепенно повышать официальные зарплаты. За мизерные пенсии и мизерные зарплаты никто особо сражаться и не хочет. Конечно, и принуждение к «обелению» тоже нужно: если государство этим не будет заниматься, то будет как в 90-е годы, когда официальных зарплат вообще почти не существовало.