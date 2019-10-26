2019-10-26T01:06:27+03:00
Общество

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина: Я простила любовницу Коли

Год назад народный артист скончался. Людмила Поргина рассказала, как переживает смерть мужа
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Николай Караченцов и Людмила Поргина в 2016 годуНиколай Караченцов и Людмила Поргина в 2016 годуФото: Евгения ГУСЕВА
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Актер умер 26 октября, накануне своего дня рождения. В этом году Николаю Петровичу исполнилось бы 75 лет. Вдова артиста Людмила Поргина рассказала «КП», что проведет памятный день с его друзьями и коллегами - на открытии памятника мужу. Он будет представлять собой одну из сцен мюзикла «Юнона и Авось».

По словам Людмилы Поргиной, после смерти мужа она не чувствует себя одинокой.

- Накануне смерти он мне сказал: «Запомни: любовь никогда не кончается, эта энергия никогда не умирает», - рассказывает Людмила Андреевна. - Я не одна. Со мной наши друзья из «Ленкома», сын, невестка, внуки. Все меня развлекают, водят по театрам. Я со своими детьми не расстаюсь: два дня у них живу, два дня на нашей с Колей даче - с шестью кошками и собакой.

Людмила Поргина прожила с мужем 45 лет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Людмила Поргина прожила с мужем 45 лет.Фото: Евгения ГУСЕВА

Балерина раскаялась

- Незадолго до смерти Николая Петровича вы нам рассказывали, что его здоровье подкосило интервью балерины Елены Дмитриевой. Она вдруг решила рассказать, что у нее якобы на протяжении 23 лет был роман с вашим мужем...

- Любовница, что ли, эта? - смеется Поргина. - Она потом сказала мне: «Я прошу у вас прощения». Если она решила покаяться, значит, чувствует грех на своей душе. Мне жалко ее.

- Простили ее?

- Конечно, простила.

- Вы прожили с Николаем Петровичем 45 лет. Часто появлялись дамы с детьми, отец которых якобы Караченцов?

- Нет, внебрачных детей у Коли не было. Ему писали мальчики из детских домов с похожими зубками. Люди одинокие, им хотелось приобрести такого отца. А так все тихо было. Он нас с сыном оберегал. Детство Коли прошло в интернате, поэтому для него семья - это святое.

Каждый день муж, когда был в здравии, дарил мне цветы и подарки. Один раз привез с гастролей бриллиант на цепочке, надел на меня и говорит: «Это тебе, чтобы ты всегда была рядом со мной». Я смеялась: «Ага, посадил меня на цепь. Но с бриллиантом!»

Говорил, что не ревнует меня. Но однажды я долго танцевала со знакомым в ресторане. Коля подошел, взял сзади за шею: «Ты еще не устала, родная?» Я быстро ретировалась на место (смеется).

Самая известная театральная работа Караченцова - роль графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось». Фото: РИА Новости

Самая известная театральная работа Караченцова - роль графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось».Фото: РИА Новости

«И пусть я веселая вдова»

- Недавно Лариса Гузеева про вас вспомнила со словами: «Веселая вдова на поминках мужа пила шампанское красными губами».

- Пусть меня и называют веселой вдовой, но я счастлива. 45 лет прожить в любви не каждому дано. Зачем мне скучать и грустить? Все равно я тоже умру и приду к нему. Я живу воспоминаниями о нашей с Колей молодости. Вот сейчас поеду в Париж, буду гулять по улицам и вспоминать гастроли «Ленкома» с «Юноной и Авось», когда Коле после спектакля целовал руки Пьер Карден и называл моего мужа гением.

А уж какой кто помадой красится - это дело вкуса.

Ларису Гузееву мы не приглашали на поминки, не понимаю, о чем она говорит. Я в ее жизнь не лезу, никого не осуждаю. Пусть живет как хочет.

Да, мы выпили на поминках по бокалу шампанского и сказали любимый тост моего мужа: «Гип-гип, ура-ура-ура». Мы подняли бокалы за жизнь, потому что Коля любил жизнь и боролся за нее до конца.

Николай Караченцов: лучшие роли.Не стало Николая Караченцова. Народному артисту было 73 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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