Еда в школьной столовой: маленькие дети и очередь в буфете

Как выяснилось, все-таки большинству еда в школьных столовых нравилась. Правда, с оговорками и далеко не вся.

Кто-то с содроганием вспоминал омлеты - холодные, совершенное несъедобные и отдающие в какую-то синеву. Другим, наоборот, эти же самые омлеты нравились - и они с удовольствием съедали порцию и за себя, и за того парня.

Наверное, если говорить о каких-то рейтингах и хит-парадах, то лидирующее место в нем займет все-таки школьная выпечка.

Бережно сохраненные в кармане копеечки абсолютно без сожаления тратились на: пирожное «картошка», песочное колечко, обсыпанное сверху арахисом, маковую булочку (иногда с глазировкой наверху, иногда нет), на ромовую бабу или «язычок» из слоеного теста.

Уничтожалось все моментально, даже без какой-либо запивки в виде компота и киселя. Так что выпечка - блюдо номер один в школьных столовых 70 - 80-х и 90-х годов.

Чем запивали

Раз уж о напитках зашла речь, то тут все тоже неоднозначно. Напиток напитку рознь.

Главные отрицательные отзывы набрали какао и кофейный напиток. Самый серьезный минус, о котором упоминал каждый второй, - пенка, которая зачастую попадалась в этом напитке и своим присутствием портила все впечатление от употребления.

Разделились мнения о киселе. Часть слушателей говорила об этом школьном напитке не иначе как с придыханием, сообщая, что в жизни ничего вкуснее не пробовали. У других в памяти остался кисель вязкий, безвкусный, с комочками.

И однозначный плюс получил компот из сухофруктов. К этому напитку из школьной столовой, по сути, ни одной существенной претензии не было.

Большинству еда в школьных столовых нравилась. Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС

Рыбные колеты и ежики

Вторые блюда - отдельная история. На каждого любителя печеночных оладий находились противники. Стоило одному рассказать о вкуснейших рыбных котлетах в школьной столовой, как следующий телефонный звонок яркими эпитетами расписывал, что эти котлеты было невозможно есть из-за запаха, обилия попадающихся косточек и странноватого серого цвета.

Появлялись поклонники столовских котлеток и тефтелей и тут ж вслед им неслось, что мяса в этих котлетах было от силы процентов тридцать - все остальное хлеб, на что тут же прилетало резонное замечание: «Но ведь вкусно было?» И с этим действительно мало кто спорил, действительно было вкусно.

И вот такие споры по каждому блюду - будь то ежики, рыба под маринадом, сосиски, шницель и др.

Но ведь школьная столовая - не только еда. Это еще и ни с чем не сравнимый запах и классное дежурство. Расставить подносы по столам, которые были закреплены за каждым классом. После собрать грязную посуду. А под конец дежурства наесться до отвала и абсолютно бесплатно. Хотя обед и не стоил больших денег. Комплект «первое-второе-компот» в тех же 80-х редко превышал сумму в 40 - 50 копеек.

Школьная столовая - не только еда. Это еще и ни с чем не сравнимый запах и классное дежурство. Фото: Владимир Валишвили , Гиви Киквадзе/ТАСС

ЧТО ЕЩЕ ВСПОМИНАЛОСЬ?

- Добавка. Иногда можно было подойти к окну раздачи еды и попросить новую порцию. Давали ее практически всегда.

- Витаминный стол. В некоторых школах он появлялся раз в году - как правило, 1 сентября. В других - более регулярно. Стол, уставленных фруктами, должен был демонстрировать обилие продуктов, но быстро опустошался школьниками.

- Глазированные сырки и джемы. Последние в небольших брикетиках шли в комплекте к оладьям, но можно было купить джем и отдельно. А особым спросом пользовались у школьников сладкие глазированные сырки в блестящей фольге, которые стоили около восьми копеек.