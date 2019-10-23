Биньямин Нетаньяху отметил юбилей со спецназовцами

Премьер-министр Израиля Биньямин (Биби) Нетаньяху отпраздновал свой 70-летний юбилей в кругу сослуживцев – бойцов «команды Биби» - группы израильского спецназа, которой командовал он сам в период службы в спецподразделении Генштаба Армии Обороны Израиля «сайерет маткаль».

Юбилей получился двойным, поскольку «команде Биби» исполнилось полвека. Пригубив бокалы, участники торжества приняли участие в учениях израильского спецназа.

Премьер-министр Нетаньяху сказал: «Я горжусь тем, что у меня были такие бойцы. Мы сохранили особенную и очень сильную связь. Могу только поздравить нас и пожелать встретиться здесь ещё через 50 лет».