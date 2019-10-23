2019-10-23T07:14:33+03:00
В мире

Биньямин Нетаньяху отметил юбилей со спецназовцами

Израильскому премьеру исполнилось 70 лет
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Юбилей получился двойным, поскольку «команде Биби» исполнилось полвека. Фото: Коби Гидеон (GPO)Юбилей получился двойным, поскольку «команде Биби» исполнилось полвека. Фото: Коби Гидеон (GPO)
Изменить размер текста:

Премьер-министр Израиля Биньямин (Биби) Нетаньяху отпраздновал свой 70-летний юбилей в кругу сослуживцев – бойцов «команды Биби» - группы израильского спецназа, которой командовал он сам в период службы в спецподразделении Генштаба Армии Обороны Израиля «сайерет маткаль».

Юбилей получился двойным, поскольку «команде Биби» исполнилось полвека. Пригубив бокалы, участники торжества приняли участие в учениях израильского спецназа.

Премьер-министр Нетаньяху сказал: «Я горжусь тем, что у меня были такие бойцы. Мы сохранили особенную и очень сильную связь. Могу только поздравить нас и пожелать встретиться здесь ещё через 50 лет».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экс-замминистра иностранных дел России Анатолий Адамишин: "Решение дочери Сталина не возвращаться в Россию было для меня облегчением"
Известный дипломат, посол в Британии в 1994-1997 годах Анатолий Адамишин рассказал "КП", можем ли мы вообще дружить с англичанами
Новости 24