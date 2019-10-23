Технопарк "Кванториум" открыли на базе детской железной дороги в Чите

Технопарк "Кванториум" открылся 23 октября на базе Читинской детской железной дороги благодаря национальному проекту "Образование". Техническим творчеством в нем смогут заниматься 400 школьников.

Для создания этой образовательной площадки в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" региону выделили 26,5 млн рублей. Руководство уже объявило набор школьников от 12 лет.

Надо отметить, что новому образовательному центру есть чему гордиться. В его состав входит несколько проектов: Робоквантум, Промдизайнквантум, Геоквантум и Хайтек.

На торжественном открытии глава Забайкальского края Александр Осипов подчеркнул, что техническое образование имеет стратегическое значение для развития страны, и конечно, нужно развивать эти навыки в детях.

«Кванториум даст детям возможность изучать сложные устройства, механизмы, узнавать, как работают взрослые. Целый ряд технических и инженерных специальностей представлен на одной площадке, дети могут им обучиться. Радует, что есть такие центры в городе», - отметил губернатор.

Тем, кто придет учиться в "Кванториум" смогут заняться проектированием, строить "трехмерные города". Их научат решать задачи, связанные с экологией, историей, маркетингом и сельским хозяйством. Площадка "Робоквантум" поможет детям изучить передовые технологии в электронике, мехатронике и программировании. Более того, дети смогут тут заниматься конструированием и программированием роботов. В направлении "Хайтек" обучают основам инженерии и изобретательства, черчения и создания 2D- и 3D-моделей.

Отметим, что дополнительное финансирование для создания Кванториума было направлено компанией «Российские железные дороги». И как отметил начальник Забайкальской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Александр Скачков, нам нужны ребята, которые разбираются в технических дисциплинах и готовы развиваться и расти в них.

Автор фото: Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА

«Площадки Кванториума сделаны в современном стиле. Нам нужны ребята, которые увлечены техническими специальностями. Мы надеемся, что теперь новые идеи и инновации забайкальцев будут внедряться более эффективно и оперативно», - подытожил он.

Напомним, нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Его бюджет составит около 784,5 млрд рублей. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, и должен обеспечить вхождение нашей страны в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. В сентябре в рамках этого нацпроекта в Чите уже открыли первый детский технопарк "Кванториум". Он был создан на базе Центра детско-юношеского технического творчества Забайкальского края.