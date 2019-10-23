Британцы снова летят загорать в Египет. А россияне когда?

Солнце Египта, разноцветные рыбки среди кораллов Красного моря и недорогие «ол инклюзивы» Хургады и Шарм-эль-Шейха - все это, похоже, скоро снова станет реальностью для российских туристов. Возобновление чартеров на Красное море обсудят на проходящем сейчас в Сочи саммите «Россия - Африка» президенты двух стран, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси. Причем с участием министра транспорта Евгения Дитриха. Видимо, его позвали неспроста.

К тому же накануне полеты в Шарм-ль-Шейх разрешила Великобритания. Англичане, как и россияне, не летали на красноморский курорт ровно четыре года, с осени 2015-го. Рейсы, напонмю, закрыли после крушения российского лайнера, вылетевшего из Шарм-эль-Шейха. Причиной трагедии стал теракт. Получается, теперь Великобритания снова уверена в безопасности своих граждан. Об этом недвусмысленно объявили и министр по делами Ближнего Востока и Северной Африки Эндрю Моррисон, и посол Туманного Альбиона в Египте Джеффри Адамс.

Возобновление чартеров на Красное море обсудят на проходящем сейчас в Сочи саммите «Россия - Африка» президенты двух стран, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-СисиФото: REUTERS

Правда, есть нюанс. Соединенное Королевство изначало запрещало лишь прямые рейсы в Шарм-эль- Шейх, расположенный на Синайском полуострове. В Хургаду британские туристы все эти годы летали, как и в Каир. Другие страны Европы давно сняли все ограничения на полеты в Египте.

Россия же полностью закрывала авиасообщение со Страной пирамид. В 2018 году вернули регулярные рейсы в Каир из Москвы. Туристам особой пользы они не принесли. До моря и Каира нескольуо часов пилить на автобусе через пустыню. И дорого выходит (см. «Цифры»). Кому очень надо в Хургаду и Шарм, летают стыковочными рейсами, в основном через Стамбул.

Новостей об открытии чартеров на Красное море ждут и отпускники, и туроператоры. До запрета Египет был самым популярным зимним пляжем, там отдыхали 3 миллиона россиян в год. Сейчас в тому же самое время покупать туры на новогодние каникулы. Стоит ли рассчитывать на Египет?

До моря из Каира несколько часов пилить на автобусе через пустынюФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Если запрет на чартеры снимут в ближайшее время или хотя бы в ноябре - вполне. Туроператоры и авиакомпании смогут получить разрешение на полеты (их выдает Росавиация), найти свободные борта, организовать чартеры (причем не только из Москвы, но из двух десятков городов России) и договориться с отелями в лучшем случае в течение 2 - 3 недель после официальной отмашки. Более реалистичный срок - месяц.

По прикидкам Ассоциации туроператоров России, за первый месяц на красноморские пляжи смогут улететь 260 тысяч россиян.

Цены же вряд ли будут копеечными. Да, египетские курорты очень заинтересованы в возвращении наших отпускников. Но за четыре года научились зарабатывать и без нас. Теперь там отдыхают гости из соседних арабских государств, экс-СССР (Казахстана, Украины, Грузии), Европы. Так что на грандиозные скидки от отелей рассчитывать не стоит.

Впрочем, туроператоры вообще не особо оптимистичны. За четыре года обнадеживающих звоночков было много. А чартеров все нет.

ЦИФРЫ

8,5 миллионов иностранных туристов отдохнули в Египте в 2018 году.

12,6 млрд. долларов- доход туристической отрасли Египта за год. Для сравнения: в 2016-м, в первый год после запрета рейсов из России, было всего 5 млрд.

97 тысяч рублей на человека - средняя стоимость тура в Египет с перелетом регулярными рейсами Москва - Каир.

44 тысячи рублей стоит самый дешевый тур на ноябрьские праздники (тоже «регуляркой» через Каир).

35 930 рублей — средний чек за авиаибилеты в Египет и обратно осенью 2019 года.

54% россиян, которые сейчас отправляются в Египет самостоятельно, выбирают Хургаду, 25% Каир, 19% - Шарм-эль-Шейх.

По данным властей Египта, Ассоциации туроператоров России и Biletix.