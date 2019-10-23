Москвичка, которая нахватала штрафов за парковку около дома почти на полмиллиона рублей, подала иск в суд

Жительница таганского района Москвы Леля Иванова, несколько дней назад узнала, что накопила неоплаченных штрафов за парковку почти на полмиллиона рублей. Попавшая в список злостных нарушителей ПДД мать двоих детей публично покаялась и рассказала свою историю в социальных сетях. Пост без преувеличения взорвал сообщество автомобилистов. Тысячи москвичей вступились за товарища по несчастью. И их понять можно. Сама ситуация абсурдна.

Во-первых, более 80 штрафов набрались за парковку во дворе жилого дома, где москвичка живет на правах собственницы. Во-вторых, у нее было резидентное разрешение на парковку. А о том что «было, да сплыло», она узнала случайно и уже после того как сумма штрафов стала до неприличия велика.

- У меня двое детей, старшему три, младшему еще двух лет нет. Последние полгода я перемещаюсь преимущественно в пределах действия резидентного разрешения, которое мы оформили с 1 марта, как только переехали на Таганку. Паркуюсь у дома и у детского сада. Вот весь нехитрый маршрут. Сайт госуслуг проверяю регулярно. И там не было никаких задолженностей. Когда узнала о штрафах, думала, что это какая-то ошибка, - рассказала «КП» Леля Иванова.

- Поехала к парковщикам, чтобы во всем разобраться. Так вот в офисе на Старой Басманной и выяснилось, что на мне более 80-ти (!) штрафов за парковку. Каждый на 5 тысяч рублей. Тут же мне рассказали, что, оказывается, резидентное было приостановлено со 2 апреля, то есть через месяц после его выдачи. Простите, а что так можно было?! Причем я об этом ничего не знала. На дворе 21 век, а уведомление мне прислали по Почте России, да еще и на старый адрес, указанный в ГИБДД на уже давно проданный автомобиль.

Вы думаете, что эта история что-то из ряда вон выходящее? Оказывается нет. Это скорее типичный случай. Разве что у других москвичей суммы штрафов скромнее.

- Полгода назад точно так же заплатила штрафов на 80 тысяч рублей. О том что резидентное разрешение приостановили не знала. Уведомление тоже прислали по почте. При этом в нашем подъезде воруют из ящиков, так что мы с мужем этот документ в глаза не видели. Судиться не стали, решили, что проще заплатить. Хотя у нас многодетная семью, воспитываем троих детей, и эти деньги, поверьте, были не лишними, - рассказала «КП» москвичка Ольга Волкова.

Оказывается, резидентное разрешение было приостановлено со 2 апреля

А вот Леля твердо решила довести дело до суда.

- В юридической плоскости есть за что зацепиться. Но самое главное, хотим сломать эту устаревшую систему оповещений. Давно есть мобильное приложение «Московские парковки», сайт Госуслуг, который всех нас призывают использовать. Ну или просто мобильный телефон. Неужели так сложно прислать уведомление хотя бы по смс?! - возмутилась Леля.

Иск в суд москвичке уже помогли подготовить адвокаты. Молодая мама, которая к слову, на двоих детей получает ежемесячное пособие в 6 тысяч рублей, платить полмиллиона за парковку просто не готова.

Кстати, после скандала, несмотря на непогашенные штрафы, ее резидентное разрешение все-таки заработало.

- Это какой-то жест доброй воли. Спасибо! Но давайте разбираться до конца: кто прав, кто виноват, - продолжает Леля.

Тем временем менять что-то в системе оповещения в Московском паркинге, похоже, пока не собираются.

- Первоначально действие парковочного разрешения было приостановлено по причине неоплаченных штрафов. При этом на момент выдачи парковочного разрешения срок их оплаты еще не истек, поэтому препятствий на тот момент не было. Мы понимаем, что автомобилистка попала в очень неприятную ситуацию, однако мы действуем строго в рамках закона, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе АМПП.

Более 80 штрафов набрались за парковку во дворе жилого дома, где москвичка живет на правах собственницы.

- Согласно статье 29.11 КоАП РФ, постановления направляются «Почтой России» по адресу, указанному при регистрации автомобиля в ГИБДД, поэтому для того, чтобы получать штрафы по новому адресу, автомобилистка должна была сообщить об его изменении в ГИБДД. Отметим, что ей могли приходить штрафы не только за неоплату парковки, но и за превышение скорости и другие нарушения ПДД, о которых она не была осведомлена.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Злостные нарушители, заклеивают номера, и им что, им - ничего».

- Штрафы за превышение скорости и другие нарушения, которые выписывает ГИБДД уже давно стали мобильными. Мы оперативно получаем их в многочисленных приложениях и по смс. Совсем другое дело - штрафы за парковку. Их действительно до сих пор высылают по почте. При этом получен ли документ, никого не волнует. Повестку в суд тоже присылают по почте, но передают под роспись и лично в руки. А тут: бросили в ящик и готово. Только за последний месяц у меня таких пострадавших автомобилистов более десяти. Будем судиться, - рассказал «КП» автоюрист Андрей Комаров. - Система настолько нелепа, что сама по себе толкает людей на нарушения. Тем, кто номера заклеивает — никакого наказания. А тех, кто купил, заметьте это не бесплатно, резидентное разрешение, наказывают по полной программе.