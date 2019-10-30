Как жизнь в социальной деревне Заречная меняет людей с инвалидностью

Фраза «работа лечит» для жителей небольшой деревни Заречная, что в Иркутской области, не просто красивое выражение. Здесь на своем опыте убедились, насколько труд, особенно совместный, может изменить человека. Деревня эта не совсем обычная. Здесь с 1999 года запустили проект «Семейная усадьба», и вот уже 20 лет (юбилей был в октябре) в социальной деревне живут люди с умственной отсталостью, синдромом Дауна и аутизмом. Многие, когда только попали в деревню, едва могли сами себя обслуживать.

Изначально в деревне, созданной родителями, было всего пять воспитанников. В 2019 году стало уже 15 жителей, трое из них сироты, которых родители из Заречной взяли на попечение. Опыт совместного проживания показал, что абилитация гораздо эффективнее в условиях деревни с собственным огородом, домашними обязанностями и социальной жизнью, чем когда люди с инвалидностью находятся просто в стенах интерната.

Женщины деревни Заречная научились варить домашний сыр Фото: vk.com/semeinaya_usadbaФото: vk.com

Одного не хватало жителям этой необычной деревни – из-за отсутствия собственного транспорта, каждый раз было проблематично выезжать в город. Участники «Семейной усадьбы» участвуют в семинарах в городах области, рассказывают о возможностях, которые есть у семей, где растут «особенные» дети. Но большой машины в распоряжении общества не хватало. Договаривались на аренду одного или нескольких авто. Руководители «Семейной усадьбы» попробовали получить федеральную помощь как НКО и им это удалось. На средства президентского гранта в деревню купили минивэн.

- Свой транспорт нам был очень нужен. И для регулярных поездок в город, и проведения различных мероприятий, повышения квалификации сотрудников, да и просто для перевозки каких-то грузов. Кроме того, мы планируем провести серию выездных презентационных семинаров в Иркутском районе, на которых расскажем о жизни и работе людей с инвалидностью, об организации сопровождаемого проживания, - рассказали в социальной деревне.

Рассказать участникам деревне и правда есть что. Их лекции – это не просто рассказ о том, как помогает труд . Сами жители «Семейной Усадьбы» - лучшее доказательство этой теории. Одна из старожил деревни, Мария, 20 лет проживает в усадьбе. Приехала она туда на инвалидной коляске. Теперь самостоятельно ходит и даже катается на велосипеде.

Работа на грядке приносит не только плоды, но и удовольствие Фото: vk.com/semeinaya_usadbaФото: vk.com

Она, как и другие участники коллектива, занимается выращивание овощей на грядке усадьбы, делает заготовки на зиму. На территории есть маленькая ферма с домашними животными. В 2019 году жители социальной деревни впервые вышли на сенокос, а еще они ловят рыбу, варят сыр и учатся ткать на станке.

- Мы организуем жизнь и быт наших подопечных, создаем комфортный психологический климат, на фоне которого выстраиваются здоровые уважительные взаимоотношения сотрудников и подопечных. Давая возможность посильно трудиться в мастерской, на приусадебном участке и миниферме, мы даем им возможность почувствовать важность работы для других людей, ответственность за свою работу, - объяснили руководители проекта.

О своем опыте жители деревни рассказывают семьям из городов области Фото: vk.com/semeinaya_usadbaФото: vk.com

Конечно, трудятся в деревне не целыми сутками. Здесь придерживаются правила, что работы и отдыха должно быть в меру. Свободное время посвящают хобби и адаптивной физкультуре. Это специальный комплекс упражнений, который развивает координацию, а еще помогает преодолеть разные психологические барьеры.

Жители деревни начинают верить в себя, как рассказывают кураторы проекта, у них появляется ощущение своей нужности. С появлением автомобиля в распоряжении общества, им будет гораздо проще выезжать на встречи с другими семьями, где родители пока не знают, можно ли воспитать из ребенка с инвалидностью самостоятельного в будущем человека, способного трудиться и полноценно общаться с другими людьми.