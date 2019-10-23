2019-10-23T14:57:27+03:00
Происшествия

Бывшего нападающего Спартака обокрали в Ледовом дворце в Москве

У хоккеиста украли наличные из вещей, оставленных в раздевалке
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Сергей БелоконьСергей Белоконь
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22 октября в полицию обратился 31-летний бывший нападающий "ХК Спартак", а ныне тренер Сергей Белоконь. Мужчина сообщил полицейским, что 3 октября его обокрал неизвестный прямо на рабочем месте, в Ледовом дворце "Апиа Арена" на улице Яблочкова.

"Спортсмен рассказал сотрудникам полиции, что оставил свои вещи в специальной тренерской комнате утром 3 октября и отправился работать. Вечером, после смены, Сергей обнаружил, что из кармана его штанов неизвестный похитил 4000 рублей", - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции был задержан безработный 35-летний москвич Михаил Живайкин, который, по версии следствия, и обокрал спортсмена. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ - кража. Подозреваемый Михаил отпущен домой под подписку о невыезде и ждет суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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