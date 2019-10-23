Медведев предложил вести «слежку» за работой чиновников из аппарата правительства
Дмитрий Медведев заинтересовался системой удаленного контроля, которая позволяет следить за показателями работы сотрудников. По мнению премьера, такую систему можно было бы внедрить в аппарате правительства. Ноу-хау Медведеву продемонстрировали в среду специалисты компании «СИБУР». Компания внедрила на своих предприятиях систему дистанционного контроля промышленной безопасности опасных объектов. Если раньше специалисты записывали информацию о неисправностях оборудования на бумагу, то сейчас используется специальное приложение в мобильном телефоне. С его помощью фиксируются все дефекты оборудования. Медведеву также показали цифровую доску эффективности. На ней отражается, кто из сотрудников в этот момент работает, состав смен, календарь событий, фиксируются отклонения.
- Сотрудники видят ключевые показатели смены, что они сделали сегодня, вчера, позавчера, какие успехи есть, - рассказали премьеру.
- Не знаю, надо ли это в правительстве делать, наверно, это будет тяжеловато. Но в аппарате можно, чтобы видели - кто чем занимается, кто пришел на рабочее место, кто ушел, какие у него задания, - отреагировал Медведев.
После этого на совещании по контрольно-надзорной деятельности Медведев заявил, что нужно активнее переходить на дистанционный контроль, а также удаленный мониторинг работы опасных объектов.
- Главное - оперативно принимать некие превентивные меры, чтобы не было аварий. Нужно перенести акцент с наказания на профилактику, на предотвращение опасности. Важно внедрять механизм дистанционного контроля в области промышленной безопасности, но в целом это и других областей жизни касается - экологического, санитарного и других видов надзора, - заметил Медведев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киселев рассказал о том, как часто Путин думает о преемнике
По словам Дмитрия Киселева, Владимир Путин думает о своем преемнике «с утра до вечера», потому что каждый ответственный государственный деятель должен обеспечивать преемственность власти (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU