Всплыли доказательства инсценировки химатаки в Думе

На фоне ухода американских войск из северной Сирии появляются свидетельства, что одна из недавних «химических атак против мирных жителей» этой страны была грязной провокацией, чуть было не развязавшей очередную войну на Ближнем Востоке.

Напомним, 7 апреля 2018 года в городе Дума (близ Дамаска) неизвестно кто применил химоружие на основе хлора. Каким образом применил: то ли бомбы сбросил, то ли взорвал бочки с ядовитым веществом — до сих пор не ясно. Но западные СМИ незамедлительно обвинили во всем сирийскую правительственную армию и её союзницу Россию. А неделю спустя НАТО нанесло ракетный удар по военным объектам Сирии, якобы причастным к «химатаке».

Через несколько месяцев после скандального видео, военкор "Комсомолки" Александр Коц пообщался с непосредственными участниками съемок постановки.Фото: Александр КОЦ

Теперь же на портале Wikileaks (основан журналистом Джулианом Ассанжем, ныне сидящем в британской тюрьме) всплыли документы о той грязной истории. Оказывается, расследование «думского инцидента», проводившееся Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), откровенно подгонялось под «единственно правильную» версию — мол, во всем виновато законное правительство Сирии.

Также Wikileaks приводит слова Хосе Бустани — первого генсекратря ОЗХО, занимавшего этот пост с момента основания Организации в 1997 году и в начале нулевых смещенного под давлением США за излишне принципиальную позицию. Тогда, полтора года назад, этот эксперт как раз был одним из членов рабочей группы, изучавшей «доказательства химатаки»:

— Непоследовательность расследования инцидента в Думе по линии ОЗХО подтверждает мои прежние сомнения и подозрения, — отмечает Бустани. — Я не мог ничего понять из того, что читал об этом инциденте в международной прессе. Даже официальные отчеты о расследовании выглядят бессвязными.

Кстати, одним из первых ту псевдо-химатаку разоблачил военный корреспондент «КП» Александр Коц. Весной 2018 года по западным СМИ гуляло видео с «сирийским ребенком, пострадавшим от ядовитого газа». Но наш военкор обнаружил в Думе героя видеоролика — мальчика по имени Хасан Диаб — живым и здоровым. И побывал в том самом госпитале, где снимались на видео другие «доказательства химатаки». В действительности за ней, судя по всему, стояла якобы гуманитарная организация «Белые каски», близкая к откровенным террористам.

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Очевидцы инсценировки химатаки в сирийском городе Дума дают показания в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия в Гааге.

Среди них и 11-летний сирийский мальчик Хасан Диаб, семья которого вынужденно приняла участие в съемке постановочного видео, которое впоследствии использовалось в качестве «доказательства» применения отравляющих веществ в Думе. (подробности)