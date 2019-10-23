Россияне стали в четыре раза чаще покупать детские часы в 2019 году

Согласно данным компании с января по сентябрь 2019 года продажи умных гаджетов выросли в четыре раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Самыми популярными брендами детских часов стали «Кнопка жизни», Elari и Jet. Наиболее активно эти гаджеты в 2019 году приобретали в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Уфе.

Детские умные часы позволяют родителям удаленно контролировать местоположение детей. С помощью мобильного приложения на смартфоне и специальной SIM-карты, встроенной в гаджет, родители могут проверять, где находится ребенок и смотреть историю его перемещений. Часы позволяют детям оставаться на связи с взрослыми и совершать голосовые звонки ограниченному числу абонентов.

Чаще всего умные часы родители приобретают детям в возрасте до восьми лет. В данном случае гаджеты используются в детских садах и в начальной школе, где существуют ограничения на пользование смартфонами. Основная задача умного детского гаджета в данном случае – возможность для родителей отслеживать местоположение ребенка. Более 65% детей и подростков, владеющих умными часами, пользуются ими ежедневно.