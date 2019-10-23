Валуев вышел против Цзю в эфире радио "КП"

Валуев и Цзю знакомы уже более двух десятков лет, вместе тренировались, выступали, бывали друг у друга дома.

Николай первым делом поинтересовался, когда старший сын Константина Тимофей Цзю, который является чемпионом Австралии по боксу, приедет в Москву. Костя сказал, что есть планы, чтобы Тимофей провел один из боев в России. «А может, и спарринг со мной, главное, чтобы заплатили правильно», - говорит 50-летний отец о своем 25-летнем сыне, который пошел по его стопам.

- Недавно я побывал в Австралии, - продолжает Костя Цзю (где живет его первая семья - бывшая жена, трое детей от первого брака - и его родители. - Ред.). - Мы отработали с Тимофеем некоторые приемы, определенные комбинации. У него есть свой тренер.

Все это здорово. Но есть маленькие такие нюансики, которые никто не знает, кроме меня.

Всю свою карьеру я вел дневники. Я записывал все. У меня сохранились тетради с 1985 года. Я их все нашел и привез с собой. И многие вещи из них я использую для новых идей. Мой папа у меня вел все протоколы. И самый кайф у меня всегда был в том, когда план на бой, который я всегда записывал, срабатывал 10 из 10. А если это теперь свершается и в Тимофее - это уже будет полный кайф.

Он уже сейчас востребован. Недавно Тимофей снялся в очередной рекламной кампании. Его использовали как модель, боксерскую модель.

Николай Валуев и Костя Цзю.Фото: Иван МАКЕЕВ

О чем еще говорил Костя Цзю

О буме смешанных единоборств

- Меня папа учил очень важной вещи - отвечать за свои слова. Вот вся болтовня, которая идет от Макгрегора, она ж не подтверждается делом. Я понимаю, что наша публика сейчас избалована и ей нравится не сам вид спорта, не его красота, а определенное шоу, которое происходит даже вне ринга. Как в «Доме-2». Как раз вот этот треп, который происходит, возбуждает людей.

О бизнесе и своей спортшколе

- Когда я вернулся в Россию из Австралии, начал открывать свои залы. На базе уже действующих спортивных клубов. И столкнулся с простой вещью. Меня обманывали.

И я понял такую вещь, что прежде всего я должен открыть свою школу, личную. И вот сейчас у меня идея - создать школу подготовки тренерского состава...

Я очень бы хотел, чтобы дети тренировались бесплатно. Но столкнулся с такой вещью, что любая халява расхолаживает. Любая. Но если ты заплатил - хотя бы там тысячу, пятьсот рублей, никому от этого плохо не будет. Но папа, который заплатил за своего ребенка, будет и дальше водить своего сына, а тот будет стараться.

О боях между российскими боксерами

- В своей профессиональной карьере я себе сказал, что своих бить не буду… Я не хотел бить россиян. Ну неправильно это. Даже при том, что я жил в Австралии, для меня Россия всегда была моей страной. Если бы кто-то был первым номером и пришел забирать то, что мое, - это другой вопрос.

Вот и братья Кличко в свое время отказались драться друг с другом в объединительном поединке. И правильно - чемпионские пояса разные, а мама-то у них одна.

О женском боксе

- Я противник женского бокса. Я думаю, что моя первая дочка уж точно боксером не станет. А Викуша - она боец уже, как самая младшая, получает тумаки от старшего брата, но не сдается вообще. И я боюсь того момента, когда она мне скажет: папа, я хочу - и я ее поддержу…

Николай Валуев.Фото: Иван МАКЕЕВ

О возвращении на ринг

- А зачем? Вы просто не видели меня, когда я в подготовке. Это полное отрешение. Это минимум на полгода я уйду из семьи, меня - не трогать! Не хочу. Ни за какие деньги! Вот мне сейчас предложат 10 миллионов долларов - я откажусь. На полном серьезе... О двадцати - подумаю, - смеется Костя Цзю. - А если честно, я получаю громаднейшее удовольствие быть папой! У меня сыночку 4,5 года, дочке - 3. Я хочу видеть их каждый день и смотреть с ними «Спокойной ночи, малыши!».

- Но меня в этой программе сейчас нет. Хорошо, я постараюсь там появляться чаще, - обещает Николай Валуев.