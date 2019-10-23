«Зеленая» энергия набирает силу

По прогнозам мирового энергетического агентства (МЭА) объемы "зеленой" энергии лет за пять могут вырасти на 50%, т.е. на 1200 ГВт, что в настоящий момент соответствует всем мощностям США. В России этот вид энергии эффективен, с точки зрения экономики, пока только в удаленных районах, находящихся далеко от традиционных источников генерации энергии.

МЭА утверждает, что основной рост ожидается в области солнечной энергетики, что охватит порядка 60% "зеленой" энергии. И будет использоваться, в основном, в промышленных и коммерческих целях, а не установкой батарей на крышах домов, вопреки общему мнению, сообщает «Российская газета». Лидерами в использовании нетрадиционных природных источников в настоящее время являются Германия, Япония, Австралия, Китай и США.

По мнению аналитиков, развитие "зеленой" генерации тормозит пока несовершенство технологий. Максим Баранов, который является консультантом VYGON Consulting, заявляет, что основными факторами роста ВИЭ в добыче энергии являются дорогие и недолговечные аккумуляторы, которые используются для накопления и использования энергии. К тому же их утилизация очень вредна для окружающей среды.

Ведущий советник Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКТ) и топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) аналитического Центра при правительстве РФ Олег Колобов утверждает, что ВИЭ пока не может вытеснить традиционную генерацию в связи с непостоянством выработки электроэнергии, что, в свою очередь, сказывается на надежности энергоснабжения и может привести к поломке дорогостоящего оборудования на некоторых предприятиях.

Кроме того, это негативно скажется на конкурентноспособности данных предприятий. Поэтому новый вид энергии в России пока поддерживается в основном для развития технологий. Утвержденные механизмы для поддержки ВИЭ на розничном и оптовом рынках электроэнергии создают стимулы для отечественных производителей оборудования.

Пока на оптовом рынке внутренний потенциал страны максимум 10ГВт, что рассчитано примерно до 2035 года. Потенциальные мощности по производству оборудования для "зеленой" энергии оцениваются в 1,5 ГВт в год. Это оборудование, при недостаточном спросе в России, будет успешно реализовано на внешних рынках, уверен Максим Баранов.