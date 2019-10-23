2019-10-23T20:18:58+03:00
Общество

«Раздал ваши деньги другим должникам»: Писатель Николай Андреев пытается привлечь к ответу строителя, обманувшего его на 450 тысяч

Автор книги «Тайна перевала Дятлова» остался без нового жилья и денег
Алексей ОВЧИННИКОВ
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Писатель Николай Андреев.Писатель Николай Андреев.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Эпопея с домом писателя Николая Андреева, однажды доверившегося строителю из Калуги Максиму Тихонову и оставшегося без нового жилья и денег, получила весьма занятное продолжение, о котором он рассказал «Комсомолке».

Ситуацию, в которую попал писатель, мы подробно описали в одном из прошлых материалов. Отдав Тихонову 450 тысяч за строительство дома, Андреев в итоге был обманут Тихоновым. Как и еще несколько жителей Калужской, Тульской и Московской областей, у которых также есть претензии к предпринимателю. Перспективы судебных исков призрачны: у предпринимателя почти нет никакого имущества, а потому и возвращать нечего. После публикации лед тронулся, Тихонов и Андреев заключили мировое соглашение, по которому тот хоть и не сразу, но обещал вернуть деньги. Однако после посещения отдела полиции Суворовского района Тульской области писатель понял: вместо точки в этом деле следует ставить многоточие.

В полицию с заявлением, в котором Андреев просил органы возбудить дело в отношении обманувшего его предпринимателя, он обращался еще до заключения мирового соглашения. На что последовал отказ.

- Дознаватели решили: у Тихонова возникли финансовые сложности, и он не мог начать строительные работы! И всё! На этом дознание закончилось, - рассказывает Андреев. - Дознаватели даже не пытались выяснить, куда Тихонов подевал мои 450 тысяч: приобретал ли он на них стройматериалы, как говорил (если да — то есть ли подтверждающие документы?) или просто присвоил их? Какая-то халтура, а не следствие. Но потом началось самое интересное!

Строитель Максим Тихонов.

Строитель Максим Тихонов.

По его словам, на него посредством интернет-мессенджера Whatsapp вышел капитан полиции по фамилии Баранов и пригласил на встречу, где попросил дать объяснение по поводу заключения мирового соглашения. Хотя копия этого соглашения уже была в полиции. Оказалось, что прокуратура вернула дело на доследование.

- Дальше пошёл бессмысленный разговор, смысл которого я не мог уловить, - рассказал «Комсомолке» Андреев. - Спросил его: проверяли ли они, на что Тихонов потратил мои деньги? А после ответа капитана я натурально потерял дар речи: «Он раздал деньги, потому что был должен. Вы войдите в его положение», - сказал он мне. Представляете? Тихонов украл у меня деньги и за это я должен ему сочувствовать?! Я, конечно, понимаю, что идет процесс гуманизации правоохранительной системы, но не до такой же степени! А он снова: он же вам отдал 100 тысяч и обязался переводить каждый месяц еще по 50 тысяч — чего же вы еще хотите? «Он мне столько врал, что я не верю ни одному его слову, - отвечаю. - Вот когда всё отдаст, тогда можно будет разговаривать и об объяснительной». Он проводил меня до выхода, сказав, что нам больше не о чем разговаривать. Но дальше еще веселее!

По словам Андреева, он только вышел из райотдела полиции, как от капитана Баранова друг за другом пришли два сообщения. В содержание которых долго не мог вникнуть. «Максим Васильевич, Вы игнорируете мои просьбы?» - первое сообщение. «Максим Васильевич» в этой истории лишь один — тот самый предприниматель Тихонов. А следом более загадочный текст: «У меня срок сейчас по материалам, что мне делать?»

- Видимо, дознаватель, хотел написать Тихонову, но по ошибке отправил мне. Но какова постановка вопроса — полицейский спрашивает у человека, укравшего деньги, что ему делать! - гадает писатель: - Какие такие «просьбы» сотрудника полиции игнорирует Максим Васильевич?

- Вы в чем-то подозреваете полицию? - спрашиваю.

- Что вы, нет! Грязные предположения я отбросил сразу — ну, не может же человек, стоящий на страже закона, советоваться с обманщиком! - писатель становится серьезным. - Скорее всего, дело было так: он эти вопросы задал своему начальнику: так, мол, и так - писатель Андреев упёрся рогом, что делать? Но враги не дремлют — их хлебом не корми, дай опорочить российскую полицию! И вот заокеанские хакеры взяли, да и предприняли такой хитрый ход: от имени капитана Баранова направили мне два сообщения, чтобы бросить на него тень!

Но все-таки, как понимать сообщения капитана Баранова? И мы позвонили в тот самый райотдел полиции:

- Не могу оценку давать, насколько все это правдоподобно, все это с его слов, - ответил начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Суворовский» по Тульской области Сергей Гуриенков. - Помимо материала, который находится у нас, эти дела разбираются в гражданском порядке, там чисто гражданско-правовые отношения.

- То есть, никакого дела в отношении Тихонова не будет?

- Я пока не вижу там никаких перспектив. Та сторона не отрицает, что деньги брала, не отрицает своих обязательств. На мой взгляд, не будет там никакого мошенничества, там при вынесении постановления от отказе в возбуждении уголовного дела, если не ошибаюсь, Баранов все это так и разъяснял. Если у Андреева есть какие-то вопросы, он может прийти ко мне на прием, мы все это обсудим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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