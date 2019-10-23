«Россети» потратят 1,7 млрд рублей на повышение надежности электроснабжения в Дагестане

Компания «Россети» до конца 2019 года выделит около 1,7 млрд рублей на ремонт энергообъектов в Дагестане. Комплексная реконструкция проводится в рамках второго этапа Всероссийских Учений энергетиков.

Масштабные учения проходят в Дагестане с лета: в них принимают участие сотрудники подразделений «Россетей» со всей страны. Энергетики ремонтируют и восстанавливают электросети республики, которая до начала учений имела худший в России показатель потерь энергии в сетях. Специалисты «Россетей» провели технический аудит энергосетевого комплекса Дагестана и разработали план мероприятий по модернизации и реконструкции, которые позволят значительно повысить надежность энергоснабжения в регионе.

- Сегодня на энергообъектах Дагестана работают более 860 человек из 15 дочерних компаний «Россети», задействовано 257 единиц техники, - рассказал генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский. - До конца года предстоит отремонтировать около 4,5 тысяч километров воздушных линий разного класса напряжения, 100 подстанций и 793 трансформаторных пункта, заменить почти 5 тысяч опор. По расчетам специалистов, масштабные работы позволят повысить качество энергоснабжения почти 3 миллионов жителей Дагестана, на 16% снизить количество технологических нарушений, в том числе в осенне-зимний период.

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Первый этап Всероссийских Учений энергетиков «Россети» провели в Дагестане в 2018 году. Тогда энергетики отремонтировали 388 трансформаторных подстанций, заменили почти 8,2 тысяч опор и проложили 623 километра проводов. Жители республики сразу же оценили положительные перемены и после завершения учений попросили энергетиков отремонтировать те участки, на которых ремонт изначально не планировался. «Россети» откликнулись на многочисленные обращения дагестанцев и выполнили дополнительный объем работ.

Позитивный опыт работы компании отметил и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев: во время недавнего совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса он посоветовал предприятиям использовать практику «Россетей» в решении производственных проблем.