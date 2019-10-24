2019-10-24T02:13:34+03:00
Звезды

«Моя каморочка»: Ольга Бузова разоткровенничалась о новой квартире за 120 миллионов

Певица прокомментировала слухи о помолвке и скорой свадьбе
Ирина СУХАНОВА
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Ольга Бузова пришла на церемонию вручения премии «Прорыв Года 2019».Ольга Бузова пришла на церемонию вручения премии «Прорыв Года 2019».Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ольга Бузова в числе других звезд пришла на церемонию вручения премии «Прорыв Года 2019» журнала MODA topical, которую ежегодно устраивает главный редактор издания Оксана Федорова. Поющая телеведущая сразу же оказалась в центре всеобщего внимания. Еще бы, ведь накануне премии она дала сразу два повода пообсуждать себя. Первый – покупка элитной недвижимости: Бузова стала хозяйкой квартиры стоимостью 120 миллионов рублей (в этот момент полстраны ипотечников завистливо вздохнули). Второй – колечко с бриллиантом, которое кто-то разглядел у Оли на «том самом пальце». Якобы Бузова обручилась и готовится к свадьбе (другая половина страны в этот момент злорадно хихикнула – ну, наконец, часики-то тикают).

Получив премию в номинации «Певица года» (тут уже можно хихикать всем), Ольга охотно отвечала на вопросы журналистов. Не скрывая довольной улыбки, телеведущая разоткровенничалась о новой квартире на Мосфильмовской улице:

- Я ее называю моей каморочкой, имея в виду, что это мое гнездышко. Каморкой в буквальном смысле 220-метровую квартиру назвать трудно, - уточнила Бузова. - Я купила ее и счастлива. Но теперь в моей жизни начался новый сложный этап — ремонт. Придется делать все самой, хотя я мало в этом понимаю.

Ольга получила премию в номинации «Певица года». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ольга получила премию в номинации «Певица года».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Услышав вопрос: есть ли в ее жизни мужчина, готовый взять мастерок и рука об руку с Ольгой размазывать штукатурку по стенам ее нового жилища, телеведущая слегка погрустнела. И сообщила, что однажды уже доверилась мужчине, который лишил ее всего (намекая на экс-супруга, футболиста Дмитрия Тарасова, оставившего ее после развода без денег и без квартиры). Так что теперь к своей недвижимости она не подпустит никого.

На расспросы о помолвке (певице приписывают роман с блогером Давидом Манукяном) Бузова ответила прямо: никакого предложения руки и сердца она не получала. А кольцо на безымянном пальце – просто украшение.

- Я всю жизнь ношу кольца, у меня огромное количество бриллиантов, - сообщила телеведущая. - Это просто красивое кольцо. Если бы была помолвка, я бы зафиксировала этот факт в Сториз. Не зафиксировано, значит, помолвки не было!

Во время премии Ольга то ли в шутку, то ли в серьез заявила поклонникам и спонсорам: она с удовольствием примет в подарок полезные в хозяйстве вещи.

- Я становлюсь все более завидной невестой. Вот уже квартиру купила. Теперь мне можно дарить стиральные машины, мрамор, обои. Дарите мне все! – призвала певица.

Телеведущая сразу же оказалась в центре всеобщего внимания. Фото: EAST NEWS

Телеведущая сразу же оказалась в центре всеобщего внимания.Фото: EAST NEWS

Бриллианты, квартира, миллионы на счетах – ведущая «Дома-2» и вправду стала завидной невестой. Правда, чем больше растет благосостояние, тем выше вероятность того, что на ее пути попадется расчетливый альфонс. Не потому ли Оля до сих пор так и не встретила мужчину, с которым ей хотелось бы вместе делать ремонт и обустраивать в новой квартире детскую комнату?

ИСТОЧНИК KP.RU

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