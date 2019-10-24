2019-10-24T15:12:14+03:00
Наука

Россия -Африка: кто из них шире?

Чтобы сравнивать размеры континентов, нужна «честная» карта мира
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Казалось бы, нет поводов для сомнений: Россия просто огромна.Казалось бы, нет поводов для сомнений: Россия просто огромна.
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Россия больше Африки? Этот детский вопрос стал весьма популярным в соцсетях благодаря форуму «Россия-Африка», который собрал в Сочи глав всех 54 стран, расположенным на черном континенте.

Ответ, казалось бы, очевиден. Достаточно взглянуть на карту мира. Россия, протянувшаяся от самых окраин до Москвы и дальше, конечно же больше. Гораздо больше. Видно же.

Не верьте, что называется, глазам своим. Ведь географические карты искажают континенты — тем сильне, чем та или иная их область расположена дальше от экватора. Искажение создает так называемая проекция - а именно перенос площадей с шара, форму которого имеет Земля, на плоскость — то есть, на двухмерную карту.

Карты изготавливают, проецируя глобус на лист бумаги.

Карты изготавливают, проецируя глобус на лист бумаги.

Мир, искаженный проекцией шара на плоскость,

Мир, искаженный проекцией шара на плоскость,

Ближе к экватору реальные размеры и те, что получаются на карте примерно совпадают. А по мере приближения к полюсам меридианы карты расходятся вместо того, чтобы сходиться, как на глобусе. И местность словно бы растягивается. От этого Россия становится просто огромной за счет искаженных северных областей. Что вызывает зависть у западных и восточных политиков, да и простых обывателей, не осведомленных в географических премудростях. На самом же деле наша страна гораздо меньше, чем кажется. Увы. Она легко поместилась бы на африканском континенте, который на картах выглядит весьма скромно.

«Честную карту мира» недавно представил некто Нейл Кай (Neil Kaye) — энтузиаст-климатолог из британского метеобюро (Met Office). На его карте континент приняли реальные размеры. Нейл изображал их сообразно известным площадям.

Континенты реальных размеров покрашены в синий цвет.

Континенты реальных размеров покрашены в синий цвет.

Россия реального размера легко уместилась бы на африканском континенте.

Россия реального размера легко уместилась бы на африканском континенте.

Итог: Россия меньше Африки, но больше Антарктиды. И больше США, что тоже приятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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