2019-10-24T07:25:45+03:00
Экономика

Приставку «эко» придется заслужить: В России запретят выдавать не самые полезные продукты за «экологические чистые»

На законодательном уровне собираются запретить гринвошинг - форму маркетинга, когда потребителя вводят в заблуждение о полезности продукции
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Гринвошинг в России станет вне законаГринвошинг в России станет вне законаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В России в последнее время набирает популярность полезная для здоровья продукция. В прошлом году социологи выяснили, что 60% жителей нашей страны, выбирая товар в магазине, предпочтут именно здоровую пищу. Однако не вся продукция, которую позиционируют именно так, таковой является. В связи с этим в стране вводят запрет на гринвошинг - форму маркетинга, когда потребителя вводят в заблуждение о полезности продукции.

- На сегодняшний день более 90% продукции, которая позиционируется как «органик», «эко», «био», таковой не является – это маркетинговая уловка. Безусловно, необходимы меры для защиты потребителей и введение четких правил: что понимать под такой продукцией, как ее определять, какие требования предъявлять к ее производству, каким образом все это контролировать, – отметил председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.

До недавнего времени за такой обман производителю ничего не грозило. Сейчас ситуация меняется. Закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» вступает в силу в январе 2020 года, напоминает пресс-служба Роскачества. За подделку маркировки предусмотрены штрафы в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Пока длится переходный период наносить такую маркировку также запрещено.

Кроме того, возглавляемый Роскачеством проектный технический комитет сейчас разрабатывает шесть национальных «зелёных» стандартов производства продуктов и товаров, с минимальным ущербом окружающей среде.

- На первом этапе эти стандарты, прежде всего, будут касаться категорий продукции, которые относятся к продуктам питания, сельхозсырью и удобрениям. Дальше эти категории можно будет расширить. В мире есть примеры и «зелёной» текстильной продукции, и всевозможных фармацевтических препаратов, и продукции косметической промышленности. Все это может регулироваться «зелёной» стандартизацией, – говорит замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Дело сфабриковано": Защита Карлоса Гона требует снять с него обвинения
The New York Times: У Трампа был еще один тайный информатор на Украине
Сирийские курды обвинили Турцию в применении химоружия
Конгрессмены-республиканцы сорвали слушания по вопросу импичмента Трампа
Болсонару заявил о планах Украины купить бразильские военные самолеты
Болсонару заявил о планах Украины купить бразильские военные самолеты
Байден опередил конкурентов-демократов в предвыборной гонке
Абэ заявил, что Япония и Южная Корея должны нормализовать отношения
Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России
"Секрет обеспечения мира": В Китае объяснили, почему США не нападают на Россию
Посол РФ об украинском "Азове": США начинают осознавать угрозу
В результате крушения легкомоторного самолета в Мексике погибли пять человек
Сноуден заявил, что "попал в ловушку", оказавшись в России
Россия поднялась в рейтинге Doing Business Всемирного банка
Из-за срыва оружейного тендера Россия отправит Армении ноту протеста
В России ужесточат наказание за недолив топлива
Почти 70% россиян не делают сбережений
Посетив музей, британка узнала, что смертельно больна