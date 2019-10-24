Приставку «эко» придется заслужить: В России запретят выдавать не самые полезные продукты за «экологические чистые»

В России в последнее время набирает популярность полезная для здоровья продукция. В прошлом году социологи выяснили, что 60% жителей нашей страны, выбирая товар в магазине, предпочтут именно здоровую пищу. Однако не вся продукция, которую позиционируют именно так, таковой является. В связи с этим в стране вводят запрет на гринвошинг - форму маркетинга, когда потребителя вводят в заблуждение о полезности продукции.

- На сегодняшний день более 90% продукции, которая позиционируется как «органик», «эко», «био», таковой не является – это маркетинговая уловка. Безусловно, необходимы меры для защиты потребителей и введение четких правил: что понимать под такой продукцией, как ее определять, какие требования предъявлять к ее производству, каким образом все это контролировать, – отметил председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.

До недавнего времени за такой обман производителю ничего не грозило. Сейчас ситуация меняется. Закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» вступает в силу в январе 2020 года, напоминает пресс-служба Роскачества. За подделку маркировки предусмотрены штрафы в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Пока длится переходный период наносить такую маркировку также запрещено.

Кроме того, возглавляемый Роскачеством проектный технический комитет сейчас разрабатывает шесть национальных «зелёных» стандартов производства продуктов и товаров, с минимальным ущербом окружающей среде.

- На первом этапе эти стандарты, прежде всего, будут касаться категорий продукции, которые относятся к продуктам питания, сельхозсырью и удобрениям. Дальше эти категории можно будет расширить. В мире есть примеры и «зелёной» текстильной продукции, и всевозможных фармацевтических препаратов, и продукции косметической промышленности. Все это может регулироваться «зелёной» стандартизацией, – говорит замруководителя Роскачества Елена Саратцева.