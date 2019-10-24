Огненная Фрида и люди-деревья: финалисты конкурса «Русский силуэт» показали свои коллекции на Неделе моды в Москве

Этого дня шестеро счастливчиков из разных уголков России — победители 12-ого сезона конкурса «Русский Силуэт» под руководством Татьяны Михалковой ждали почти год. В ноябре-2018 их имена назвали в числе финалистов: в качестве награды одни получили съемки и сертификаты на обучение, другие - возможность показать свои коллекции на московской Неделе моды.

Для большинства моделей этот выход на подиум стал дебютом в мире высокой модыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И вот наконец вечером 23 октября дебют молодых да лучших состоялся в Гостином дворе — новички прошлись по одному подиуму с именитыми кутюрье и иностранными мастерами.

Коллекция самарского дизайнера Любови ЕгоровойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Соколова из Костромы сделала ставку на комфорт — ее удобные пуховики, свитера и платья подойдут на каждый день. «Носибельность — это главный тренд современности. Моя коллекция - не про тренды, а про тепло», - утверждает дизайнер.

Татьяна Михалкова более 20 лет открывает таланты по всей странеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей Горячев из Уфы наоборот, создал яркие вещи для необычных людей: тут и вязаная «рванина», и гигантские сумки, и невероятные шапки… Говорят, такое было дико популярно в клубной культуре 80-х и называлось «новый романтизм».

Модельер из Белоруссии привезла в Москву эко-коллекцию, посвященную единению человека и природыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще одну смелую коллекцию представила самарский дизайнер Любовь Егорова. На красно-сине-бело-желтые наряды ее вдохновила революция и творчество русских художников-авангардистов начала 20 века. Любителям живописи такие образы могут показаться смутно знакомыми и не зря: модельер ориентировалась на картины знаменитого Каземира Малевича.

Андрей Горячев из Уфы создал яркие вещи для необычных людей: тут и вязаная «рванина», и невероятные шапкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хотите больше искусства — пожалуйста: творческая группы театра моды «Образ» из Курска посвятила коллекцию Фриде Кало, использовав мексиканский крой и огненный темперамент художницы. Правда, до монобровей у моделей все-таки не дошло.

Модель в экстравагантном наряде от уфимского дизайнераФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омский дизайнер Анастасия Типсина назвала коллекцию «Купание красного» - в ее нарядах доминируют все оттенки этого цвета.

А вот модельер из Белоруссии Алеся Кущенко привезла в Москву эко-коллекцию, посвященную единению человека и природы. Когда вокруг только и разговоров, что об отказе от пластиковых пакетов и трубочек, белорусский дизайнер создала авторские принты с природными мотивами и образами «людей-деревьев».

Говорят, такое было дико популярно в клубной культуре 80-х и называлось «новый романтизм»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я очень рада за дизайнеров — это их первый столь масштабный показ, - отметила в финале показа президент благотворительного фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова. - Эти ребята победили в честном бою — в нашем конкурсе участвовали 2000 дизайнеров, 32 полуфинала прошло от Владивостока до Прибалтики. Спасибо вам, вашим педагогам, Александру Митрошенкову (учредитель «Русского силуэта». - Ред.) и основателю московской Недели моды Александру Достману за предоставленную возможность выйти на этот подиум. А еще мне хочется пригласить всех к участию в нашем 13-м конкурсе, который состоится в Гостином дворе через год, в ноябре.

Анна Соколова из Костромы сделала ставку на комфорт — ее удобные пуховики, свитера и платья подойдут на каждый деньФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В интервью «Комсомольской правде» Татьяна Михалкова призналась, что за 22 года работы Фонда у нее «глаз уже наметан» - практически с первой встречи видит, кто из дизайнеров «выстрелит».

На красно-сине-бело-желтые наряды самарского дизайнера Любовь Егорову вдохновила революция и творчество русских художников-авангардистов начала 20 векаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Но не думайте, что я единственная отбираю участников, - сразу оговорилась Татьяна Евгеньевна. - У нас на финале 30 человек жюри, представляете? Иногда это наши дизайнеры, которые когда-то, лет 20 назад, участвовали в нашем конкурсе, а сегодня имеют имя и свои модные дома. Например, Елена Скакун из Сургута, Алексей Власов из Ярославля. А Александр Терехов, которого мы в свое время открыли, даже стажировался у самого Диора!

Белорусский дизайнер создала авторские принты с природными мотивами и образами «людей-деревьев»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, благотворительный фонд «Русский Силуэт» под управлением Татьяны Михалковой и Александра Митрошенкова с 1997 года поддерживает молодых дизайнеров по всей стране, помогает им сделать первые шаги в мире модной индустрии и создать собственный бренд. Благодаря Фонду мир моды узнал Алену Ахмадуллину, Александра Терехова, Вику Газинскую, Джемала Махмудова и других знаменитых модельеров.

Омский дизайнер Анастасия Типсина назвала коллекцию «Купание красного»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коллекция курских дизайнеров "Фрида"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татьяна Михалкова призвала молодых дизайнеров участвовать в 13-м конкурсе "Русского силуэта"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН