2019-10-24T15:28:20+03:00
Общество

Поклонская — Милонову: «Не запрещайте Хэллоуин!»

Депутаты поспорили, нужно ли останавливать в России «бесовский праздник» [Опрос КП]
Роман ГОЛОВАНОВ
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За школы и университеты, устраивающие в этот день маскарады, заступилась крымский депутат Наталья Поклонская.За школы и университеты, устраивающие в этот день маскарады, заступилась крымский депутат Наталья Поклонская.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Казалось бы, скандал разгорелся на ровном месте. Депутат Виталий Милонов по старой доброй традиции решил запретить «бесовский праздник» - Хэллоуин. Говорит, что россияне, сами того не понимания, заигрывают с нечистой силой. Но у Милонова нашлись противники. За школы и университеты, устраивающие в этот день маскарады, заступилась крымский депутат Наталья Поклонская.

- Я вчера с Настей, с дочкой, сидела, мы ужинали, я у нее спрашиваю – Настенька, как ты относишься к Хэллоуину? И она ко мне с такой обидой – мама, ты всегда запрещаешь эти праздники, а мне нравится, - поделилась с «КП» Поклонская. - Ну, это молодежь. Ты когда запрещаешь, ты таким образом наоборот делаешь протестное настроение у них же, вызываешь, это неправильно. Это христианский праздник и ничего дурного в нем совершенно нет. Это день всех святых. Это субкультура молодежи, подросткового периода, когда ребята хотят общения. Они не хотят смотреть лежащих у телевизора со страшными новостями про безумную Украину родителей, они хотят общения. И когда в Америке мы видим красивые фильмы – «Один дома» - и как там чудесно украшены жилые дома в канун Рождества, почему бы нам эту традицию тоже себе не взять? Каждый бы тоже украсил так же красиво такими же гирляндами елки, дома, крыши. Это здорово. В этом ничего плохого нет.

После на обвинения Поклоноской ответил и сам Милонов.

- Я как потомственный ленинградец и петербуржец очень строго отношусь к отечественным традициям и их сохранению, - сказал он «КП». - Из-за уважения к традициям, у нас в городе всегда мирно жили представители разных культур и традиций, даже в самое безбожное время. Обидно, что уважаемая коллега Поклонская не видит опасности в размывании наших собственных обрядов и традиций, основанных на христианстве, в зловещем ведьминском котле мультикультурного Запада. Что-то я не заметил, чтобы в Нью-Йорке весной праздновали Масленицу или колядовали перед Рождеством.

Поклонская за Хэллоуин и против Милонова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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