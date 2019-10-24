2019-10-24T14:47:00+03:00
Спорт

"На здоровииие Россия!". Конор Макгрегор в Москве признался в любви к нашей стране

Великий чемпион рассказал о виски для Путина, открыл новый конфликт с Хабибом и признался в любви России
Георгий ШАКОВ
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Скандальный ирландец объявил главной целью своего далёкого путешествия - презентацию виски в Москве. Фото: Станислав Красильников/ТАСССкандальный ирландец объявил главной целью своего далёкого путешествия - презентацию виски в Москве. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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24 октября легенда MMA Конор Макгрегор приехал в Москву. Скандальный ирландец объявил главной целью своего далёкого путешествия - презентацию виски в Москве, но собравшихся журналистов, конечно, больше интересовала информация относительно его матч-реванша с Хабибом Нурмагомедовым. Тем более что в преддверии пресс-конференции Конор обещал сделать важный анонс.

Ирландец должен был начать пресс-конференцию в 10:30 по московскому времени, однако мероприятие стартовало только через два часа. Конора у входа сторожили сотни фанатов, а когда ирландец подъехал, то на радостях перекрыли Тверскую!

Строгие полицейские радость толпы не разделяли, но и жёстко фанатов не пресекали. Конор быстро ретировался... Оставалось только ждать появления ирландца на пресс-конференции.

Организаторы мероприятия из букмекерской конторы Parimatch не раз извинялись за своего дорогого гостя.

«Конор начал пить кофе в 10:30 и скоро закончит... к 12:40!», - шутила ведущая.

Собравшиеся юмор не оценили. Особенно, вспоминая недавнюю историю с Хабибом. Нурмагомедова прождали час, а он так и не появился.

Но на Конора надежды было больше. Всё-таки виски уже выставили, ирландца все видели. Ждём...

12:50. Конор влетает в зал! Ждали не зря - шоу начинается. Начал ирландец с козырей - оказывается первую бутылку своего виски он презентовал Владимиру Путину! Правда, уточнил, что до президента напиток не дошел. Охранники заподозрили, что там может быть яд. Хотя, отравиться можно было и на пресс-конференции - ирландец побаловал фанатов токсичными высказываниями.

Очень много теплых слов в адрес россиян, но как всегда - достается дагестанцам. Из-за Нурмагомедова.

«Дагестанцы бегут и боятся, мы это знаем. Он даже с собственной пресс-конференции сбежал», - с ухмылкой заявил Макгрегор.

Ситуация в зале нисколько не накалилась, Конор же объявил, что 2020 год станет для него особенным.

«18 января к меня следующий бой, но имя я вам не скажу. Спросите у UFC, а то они снова поменяют соперника».

Вообще я хочу драться в России. Хабиб боится этого боя здесь. Я вообще никогда не видел его с флагом России.

Опасаюсь ли я его здесь? А вы уверены, что он на территории страны? Я прилетел сюда - он улетел. Это так типично для дагестанца", - продолжает ходить по лезвию ножа Конор.

И даже на этом не конец. Бой Хабиба и Порье ирландца не впечатлил.

«Хабиб раунд нюхал его зад, а я разобрался с ним за минуту».

Конор любит Россию, но в Дагестан не собирается. Ирландец напоследок ещё раз нелецеприятно высказался об этом регионе и поспешил закончить пресс-конференцию.

Отвечать за слова ему если придется, то нескоро. Большая интрига, кто станет его соперником 18 января, но точно не Хабиб. У чемпиона по курсу, скорее всего, главный конкурент в рейтинге Тони Фергюсон и нет дела до ирландского весельчака.

«На здоровииие Россия», - протянул Конор и ещё раз признался в любви россиянам.

На улице ажиотаж, конечно, не массовый, но самые отчаянные поклонники Конора через час после окончания мероприятия стоят и ждут легенду.

«А Конор выйдет?» , - вопрошают ребята из толпы. Не хочется их расстраивать, но только через черный ход.

Мы же будем ждать 18 января и продолжение сериала. Кто знает, может быть в 2020 году Конор и Хабиб сразятся уже в Москве. Ирландцу снова придется отвечать за длинный язык, а шансов против Хабиба в октагоне у него по-прежнему практически нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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