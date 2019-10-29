Социальное предпринимательство может приносить прибыль

Доступная среда

Роман Пономаренко в 11 лет оказался прикованным к постели. Четыре года он не мог встать с кровати, и казалось, что он обречен провести всю свою жизнь в маленькой комнатке в провинциальном городке. Но такая перспектива не устраивала Романа. Получив высшее образование, он стал предпринимателем, играл на фондовой бирже.

- Быть предпринимателем, когда ты можешь передвигаться только на инвалидной коляске, очень сложно. У нас не было доступной среды, - рассказал Роман Пономаренко «Комсомольской правде - Нижний Новгород». - Мне пришлось выстраивать весь свой бизнес по телефону и придумать специальную логистику.

Но у Романа получилось. Уже через три месяца его интернет-магазин имел оборот один миллион рублей в месяц. Дела шли в гору, но через два года он продал свой успешный магазин и занялся социальным предпринимательством.

- Мне хотелось приносить пользу людям, а не только зарабатывать, рассказать, как можно действовать, чтобы открыть свой бизнес, вдохновить, вселить уверенность и смелость, научить предпринимательскому мышлению, - объяснил Роман Пономаренко.

Хотелось привлечь как можно больше людей, чтобы помочь им, собрать опыт разных социальных предпринимателей. И в 2016 году Роман основал общественную организацию «Ковчег», которая помогает инвалидам встать на ноги в бизнесе, поверить в себя. Но и этого ему показалось мало. И через год Роман Пономаренко стал организатором и идейным вдохновителем международного инклюзивного предпринимательского форума «Территория ритма».

Роман Пономаренко в 11 лет оказался прикованным к постели. Четыре года он не мог встать с кровати. Но он стал бизнесменом и теперь помогает людям. Фото из личного архива

- Социальное предпринимательство - это огромная незаполненная ниша, - вдохновенно рассказывает Роман. - Здесь кроются огромные возможности в сфере образования, экологии, медицины, туризма - например, для инвалидов и их сопровождающих. Любую идею можно сделать прибыльной. Социальное предпринимательство способно приносить доход. Люди готовы за это платить. Но вместе с тем ты им и помогаешь. И это очень важно.

Таких проектов, по словам Романа, должно быть как можно больше. Но порой обучения и вдохновения бывает недостаточно. Многие социальные предприниматели сталкиваются с бюрократическими сложностями, с нехваткой информации, например, о государственных мерах поддержки. С этой задачей должен справиться проект «Мой бизнес».

Важно, чтобы предприниматели знали

Информация - это очень важный ресурс, получить его в полном объеме, да еще и в одном месте для многих предпринимателей было лишь мечтой.

Центры «Мой бизнес» открываются по всем регионам России. Уже открыто 48 таких платформ, до 2024 года по всей стране будет открыто 100 центров для предпринимателей. В Нижнем Новгороде открытие центра «Мой бизнес» произойдет в 2019 году в технопарке «Анкудиновка» . Сейчас власти готовят к открытию необходимую инфраструктуру.

- «Мой бизнес» - это одно окно для предпринимателей, где можно решить массу вопросов. Ты пришел с вопросом и получил ответ, не ходя по кабинетам и инстанциям, не получая пинки в виде «придите завтра». Здесь расскажут, как создать свой бизнес, какие есть процедуры, меры поддержки. Причем консультации будут бесплатными. Здесь будут организовываться обучающие семинары, - объяснил Роман Пономаренко, который с нетерпением ждет открытия центра «Мой бизнес» в Нижнем Новгороде.

Но интересен центр не только для начинающих предпринимателей. Те, кто уже достиг определенных высот, смогут сами проводить семинары, рассказывать о себе. Кроме того, в центре можно будет решить множество практических задач, на которые сегодня уходит очень много времени. Например, собрать документы на оформления кредита. Достаточно будет прийти в центр «Мой бизнес», который сделает запросы в налоговую инспекцию, Пенсионный фонд и другие необходимые организации.

- Это очень большое подспорье для предпринимателя, - уверен Роман Пономаренко. - Сейчас важно сделать так, чтобы как можно больше предпринимателей: и тех, кто хочет открыть свой бизнес, и тех, кто уже работает, узнали об этом центре и почувствовали на себе все его преимущества.

Что будет в центре «Мой бизнес»

Сегодня существует очень разветвленная сеть узкоспециализированных организаций, которые оказывают поддержку или услуги предпринимателям. Но куда обратиться с тем или иным вопросом, с чего начать, как выстроить очередность обращений, исходя из уровня развития своего бизнеса? Масса информации и множество вопросов.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Фото предоставлено правительством Нижегородской области

Концепция центров «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» предполагает создание единой «точки доступа» по предоставлению комплекса услуг для предпринимателей - центра «Мой бизнес». Для объединения всех инфраструктурных организаций Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства определено единым органом управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки СМСП на территории Нижегородской области.

- В центре будут организованы прием документов и оказание услуг представителями от всех организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. - Мы подсчитали, что обращение в одно окно заменит предпринимателю обращение более чем в 40 организаций.

- Для того чтобы получить ответ на свой вопрос, предприниматели смогут воспользоваться тремя способами, - разъяснил «Комсомолке» директор центра «Мой бизнес» в Нижнем Новгороде Денис Румянцев. - Первый - используя электронный терминал непосредственно в технопарке «Анкудиновка». Способ второй - зайти с компьютера на портал и заказать услугу. Способ третий - скачать мобильное приложение и осуществлять все необходимые операции уже с него, независимо от того, в какой точке Земли находишься.

Технопарк «Анкудиновка» выбран не случайно. Он располагается в удобном с позиции логистики месте, обладает развитой инфраструктурой, его площадь составляет 10 000 квадратных метров, имеются парковочные места. Близко к технопарку располагаются все организации, необходимые для ведения бизнеса. Кроме того, на сегодня это уже известное место для предпринимательского сообщества. Именно здесь практически еженедельно проходят различные мероприятия, выставки, форумы, круглые столы и семинары. Всего за 2018 год было проведено около 150 мероприятий различной направленности, участие в которых приняли более 25 тысяч человек.

- На базе технопарка «Анкудиновка» в настоящее время сосредоточены практически все организации инфраструктуры поддержки СМСП, - сказал Максим Черкасов. - Для обеспечения базовой составляющей необходимо организовать только представительство региональной гарантийной и микрофинансовой компании и многофункционального центра.

Кроме того, планируется, что в центре «Мой бизнес» свое рабочее место будет у представителя уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также рабочее место для приема по графику представителями ФНС, Минимущества, ТПП НО, инновационного консультационного центра АПК.

Открытие центра «Мой бизнес» в Нижнем Новгороде планируется на ноябрь. До конца года окна будут открыты еще в 17 районах области: Павлово, Тоншаево, Первомайск, Богородск, Саров, Лукоянов, Дзержинск, Арзамас, Балахна, Шахунья, Красные Баки, Урень, Ковернино, Лысково, Заволжье, Вача, Бор.