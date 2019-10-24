2019-10-24T15:35:21+03:00
Общество

Москва выходит из пластикового плена

В столице увеличились производственные мощности по созданию экологичной бумажной упаковки
Людмила ЗИБНИЦКАЯ
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В столице увеличились производственные мощности по созданию экологичной бумажной упаковкиВ столице увеличились производственные мощности по созданию экологичной бумажной упаковкиФото: Алиса ТИТКО
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Новая линия по производству бумажной и гофрокартонной тары запущена на производственно-экспериментальной фабрике (ПЭФ) "Союз", которая в 2017 году была приобретена компанией Smurfit Kappa - международным концерном со штаб-квартирой в Ирландии. Мэр Москвы Сергей Собянин, присутствующий на церемонии открытия, заметил положительную тенденцию по переходу от производства неразлагаемого пластика к экологичной упаковке нового поколения.

За счет введения новых технологий и усовершенствования автоматики производство упаковочного материала удалось увеличить почти в три раза и получать ежегодно более 25 миллионов квадратных метров. Этого количества бумажных пакетов и гофрокартонной тары хватает не только на обслуживание предприятий Москвы, на которые приходится около 65% качественной упаковки, но и других городов, сообщает "Российская газета".

Бумажные пакеты Smurfit Kappa являются достойной заменой полиэтиленовым, которые активно раздаются и продаются в магазинах, а после их использования тоннами оседают "мертвым грузом" на мусорных полигонах. В противовес им все больше внимания у населения Москвы привлекают экологичные бумажные пакеты, имеющие неотъемлемое право на вторую жизнь.

Для справки: как утверждает статистика, более 10% производимого мусора приходится на полиэтиленовые пакеты, которые, как и любой другой пластик, разлагаются от 100 до 500 лет; при этом ядовитые вещества, образующиеся в результате разложения, попадают в почву и воду, отравляя человека. А при их сжигании человек вдыхает ядовитые химические вещества, попадающие в воздух.

"Благодарен компании, которая зашла на одно из наших старейших предприятий, - сказал Сергей Собянин, - видна настоящая промышленная революция". А генеральный директор предприятия Стром Юн-Улов Патрик заверил, что в начале следующего года запускается еще одна производственная линия и выпуск экологичной продукции в разы увеличится.

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