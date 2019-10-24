2019-10-24T16:01:52+03:00
Происшествия

В Москве сына режиссера-номинанта на "Оскар" доставили в больницу с отравлением наркотиками

Парня доставили в больницу после того, как он переборщил с амфетамином
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Режиссер Константин Фам.Режиссер Константин Фам.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

5 октября в скорую помощь поступил вызов с улицы Новослободская в Москве. Медицинская помощь потребовалась 18-летнему Григорию Фаму, сыну известного режиссера Константина Фама. Бригадой скорой помощи молодого человека доставили в НИИ им. Склифосовского. Парня экстренно госпитализировали с признаками отравления неизвестным веществом.

- Врачи вовремя оказали Григорию необходимую медицинскую помощь и взяли положенные анализы для того, чтобы выяснить, чем мог отравиться юноша. 10 октября поступили результаты проб - 18-летний Григорий Малкин-Фам получил отравление психостимулирующими средствами амфетамином и метамфетамином. Информация об отравлении психотропами была передана в правоохранительные органы, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

После поступившей в полицию информации об отравлении юноши психостимуляторами, правоохранителями начата проверка. Оперативники разыскивают неизвестного наркоторговца, который продал Григорию сильнодействующие наркотики.

Константин Фам режиссёр, продюсер и сценарист. Независимый кинематографист, создатель фильма «Свидетели», посвящённого Памяти жертвам Холокоста. В 2016 году состоялась премьера короткометражной ленты «Брут», где события рассказываются «глазами собаки». Фильм был отобран Академией кинематографических искусств и наук в лонг-лист претендентов на американскую кинопремию Оскар.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Российские университеты укрепляют свои позиции в международных рейтингах - ТюмГУ среди лучших вузов мира
Кандидатов в космонавты предлагают проверять на полиграфе
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов нескольких банков
Bloomberg: Сотрудники Google обвинили руководство в установке шпионского приложения на компьютеры
Малому бизнесу облегчают переход на онлайн-кассы
Тренер сборной по пляжному футболу рассказал, чем команда удивит на ЧМ в Парагвае
Путин назвал причину конфликта в Ливии
Курды отошли от сирийско-турецкой границы на 32 километра
На форуме «Россия-Африка» министр Свазиленда зачитала рэп
С-400 и «Панцирь» впервые выпустят на учения за границу
Композитор «Утренней почты» умер в своей студии в Подмосковье
Госдума одобрила продление заморозки накопительной части пенсии еще на год
Губернатор Виктор Томенко: «Возможность первыми открыть торжества по случаю юбилея Михаила Калашникова по праву предоставлена Алтайскому краю»
Путин пошутил о новом месте России в рейтинге Doing Business
В Москве «двойник» Конора Макгрегора отвлекал фанатов и журналистов от звезды ММА
Военный эксперт оценил возможности российского оружия для сдерживания США