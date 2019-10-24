В Москве сына режиссера-номинанта на "Оскар" доставили в больницу с отравлением наркотиками

5 октября в скорую помощь поступил вызов с улицы Новослободская в Москве. Медицинская помощь потребовалась 18-летнему Григорию Фаму, сыну известного режиссера Константина Фама. Бригадой скорой помощи молодого человека доставили в НИИ им. Склифосовского. Парня экстренно госпитализировали с признаками отравления неизвестным веществом.

- Врачи вовремя оказали Григорию необходимую медицинскую помощь и взяли положенные анализы для того, чтобы выяснить, чем мог отравиться юноша. 10 октября поступили результаты проб - 18-летний Григорий Малкин-Фам получил отравление психостимулирующими средствами амфетамином и метамфетамином. Информация об отравлении психотропами была передана в правоохранительные органы, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

После поступившей в полицию информации об отравлении юноши психостимуляторами, правоохранителями начата проверка. Оперативники разыскивают неизвестного наркоторговца, который продал Григорию сильнодействующие наркотики.

Константин Фам режиссёр, продюсер и сценарист. Независимый кинематографист, создатель фильма «Свидетели», посвящённого Памяти жертвам Холокоста. В 2016 году состоялась премьера короткометражной ленты «Брут», где события рассказываются «глазами собаки». Фильм был отобран Академией кинематографических искусств и наук в лонг-лист претендентов на американскую кинопремию Оскар.