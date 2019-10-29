Стать самозанятым в несколько кликов? Да это легко!

Понятие налоговый режим для «самозанятых» появилось в 2019 году. Явление в предпринимательстве относительно новое и многим толком непонятное. А тут еще и о мерах господдержки для самозанятых речь зашла!

О том, что Минэк принял решение расширить меры господдержки, разработанные для малого и среднего бизнеса (МСП), также и для самозанятых, стало известно после объявления об этом заместителем министра экономического развития России Вадимом Живулиным.

- Наше ведомство готовит необходимые изменения в 209-й Федеральный закон «О развитии малого и среднего бизнеса». Внесенные в закон поправки откроют самозанятым бизнесменам возможность пользоваться инфраструктурой, образовательной и финансовой поддержкой, которая сегодня доступна для малого и среднего предпринимательства.

Из программ финансовой поддержки самозанятым доступны кредитно-гарантийная поддержка государства: льготное кредитование, микрозаймы, гранты от Фонда Бортника.

Так, программа льготного кредитования по ставке 8,5% стартовала в феврале 2019 года. Получить кредит на специальных условиях возможно в любом из отделений уполномоченного Минэко банка. На данный момент к программе подключено 90 банков.

Микрозаймы - одна из наиболее востребованных сегодня микробизнесом мер господдержки. Ею предпочитают воспользоваться предприниматели, которые, например, находятся далеко от банков, либо им оперативно нужна некрупная сумма, либо у кого еще нет кредитной истории.

А вот если вы развиваете свое дело в инновационной сфере, то вам следует знать, что многие инноваторы прибегают к грантовой программе Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, известного также как Фонд Бортника. Фонд назван так в честь его основателя - доктора технических наук Ивана Михайловича Бортника. Только в 2019 году на поддержку малого инновационного предпринимательства в России по новым программам Фонда содействия инновациям государством выделено 4,5 миллиарда рублей.

Обо всех подводных камнях статуса «самозанятый», а также о том, как его получить, нам рассказали в центре «Мой бизнес» в Красногорске.

Красногорский центр «Мой бизнес» расположен в современном офисном здании неподалеку от Дома Правительства Московской области. Отмечу, в Подмосковье расположена целая сеть центров «Мой бизнес», состоящая из 12 офисов.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

На первом этаже расположен МФЦ, где можно оформить свое предприятие и решить множество других вопросов. В самом центре всех заинтересованных в теме предпринимательства консультируют по любым вопросам - от юридических до бухгалтерских. Но нас в первую очередь интересует налоговый режим для «самозанятых».

- Это пилотный проект, решение о проведении эксперимента было принято на федеральном уровне, - рассказывает Дмитрий Шевцов, директор Центра поддержки предпринимательства. - С начала 2019 года он запущен всего в четырех регионах страны, а именно в Москве, Московской области, Республике Татарстан и в Калужской области.

- Что мне необходимо для того, чтобы стать самозанятой? - спрашиваю я консультанта центра «Мой бизнес». Оказывается, тут даже паспорт не нужен, достаточно всего лишь знать свой номер ИНН и установить на смартфон специальное приложение «Мой налог». Если возможности через телефон зарегистрироваться у вас вдруг нет, то специалисты центра «Мой бизнес» сделают все за вас на сайте «Мой налог».

- А могу ли я стать самозанятой, будучи уже официально трудоустроенной? - задаюсь вопросом. Оказывается, и так можно. Гражданам ничего не мешает совмещать два вида деятельности - трудиться на своей официальной работе и заниматься предпринимательством. За наемный труд налоги будет платить за вас работодатель, а налог с деятельности в качестве самозанятого вы уплачиваете сами, через приложение «Мой налог».

Кроме того, индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, не уплачивают отдельные страховые взносы. На других специальных налоговых режимах страховые взносы нужно платить, даже если доход отсутствует.

Самозанятым не требуется подавать налоговую декларацию, налог исчисляется через мобильное приложение. Налог для самозанятых составляет всего 4% - при работе с физическими лицами и 6% при работе с юридическими лицами.

Стоит отметить, что данный налоговый режим будет действовать в течение 10 лет. В этот период ставки налога не изменятся. Это то, о чем раньше так часто «просили государство» бизнесмены - «дайте стабильные правила игры для бизнеса». Вот они.

Вполне заманчивые условия, особенно для тех, кто находится еще только на старте собственной предпринимательской деятельности и в ближайшее время не планирует расширяться. К тому же, если вдруг человек поймет, что бизнес не его конек, а лучше ему трудиться в найме, выйти из режима самозанятого также очень просто.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Список профессий, доступных самозанятым, обширен. Статус может получить практически любой, кто работает на себя, будь то парикмахер или таксист. Ограничения действуют, если вы: добываете и продаете полезные ископаемые, перепродаете товары и права на имущество, реализуете товары, которые требуют маркировки и попадают под акцизы, зарабатываете на комиссиях, агентских и договорах поручений, а также водители и курьеры, которые доставляют товары от продавцов к покупателям, а продавцы при этом не выдают чеки. Основной запрет - вы не нанимаете в подчинение других сотрудников. Также ваши доходы за год не должны суммарно превышать 2,4 миллиона рублей.

Я решила выбрать профессию парикмахера. Диктую свой ИНН специалисту центра «Мой бизнес». Всего 15 минут, заполняем анкету, несколько кликов - и все, я стала самозанятой. Могу приступать к повышению красоты граждан официально.

- На сегодня по Московской области с начала года зарегистрировано около 51 тысячи самозанятых. Эта форма предпринимательской деятельности становится все более популярной среди населения, - отмечает Шевцов.

Самозанятые, как и другие предприниматели, обратившиеся в центры «Мой бизнес», могут воспользоваться различными инструментами финансовой помощи государства. Они также могут бесплатно посещать любые образовательные мероприятия, организованные «Моим бизнесом», - семинары, вебинары, круглые столы. Сотрудники центров также помогают предпринимателям подобрать помещение в аренду - для осуществления предпринимательской деятельности. Ну и конечно, тут вам всегда предоставят консультацию по любому интересующему вопросу, касаемо вашего бизнеса.