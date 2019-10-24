Банду, задержанную в «Жуковском» с черной икрой на 30 млн рублей, отправляют в тюрьму

Выгодно продать черную икру в Москве решили выходцы из Казахстана. Мужчины разработали план доставки товара в столицу, но он оказался провальным. Решили выбрать относительно новый аэропорт - «Жуковский». Подумали, что там будет проще договориться с сотрудниками таможни. Огромную партию из Казахстана выпустили под видом товаров народного потребления, встретить груз должны были в грузовом терминале аэропорта «Жуковский». Но в Подмосковье начались проблемы.

- При проверке груза была обнаружена икра гибрида осетровых рыб массой свыше 1 тонны и стоимостью 29 миллионов 580 тысяч рублей. Товар был доставлен с целью дальнейшей реализации на территории Российской Федерации, - рассказали в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Мужчин задержали, икру изъяли и уничтожили, позже начались судебные разбирательства по факту преступного сговора и осуществления контрабанды икры гибрида осетровых рыб. Жуковский городской суд Московской области признал виновными двух членов банды.

- Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного части 2 статья 35 и части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору), - рассказали в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Суд назначил одному из участников банды наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, также ему предстоит выплатить штраф 900 000 рублей. Второго осудили на 3 года 1 месяц лишения свободы.