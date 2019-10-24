Горб и волосатые уши: Ученые создали макет человека, который проработал в офисе 20 лет

Британские ученые во главе с экспертом по поведению Уильямом Хайэмом решили показать, как будет выглядеть человек, который 20 лет проработал в офисе. Взяли макет человека и сделали из него «Эмму». Так они решили показать, как меняет тело длительное сидение в офисе за компьютером. Красные глаза и сутулая спина – еще цветочки.

У «Эммы» от непрерывного нахождения у монитора вырос горб на спине. Есть проблемы с ногами. Когда человек сидит неподвижно, нарушается работа сосудов на ногах, поэтому ученые «наградили» Эмму варикозным расширением вен. Но она ведь в офисе, в тапках тут находится нельзя, поэтому Эмма ходит в туфлях, усугубляя ситуацию.

Горб, красные глаза и проблемы с ногами - все это от длительного сидения у монитора Фото: PA Wire/PA Images/ТАСС

От слабого кровообращения у несчастной вырос живот. Сказались еще перекусы на работе. В Лондоне знают толк в чаепитиях, в России на работе это тоже особый ритуал.

- У нее бледная кожа из-за нехватки солнечного света, - приводит слова Хайэма издание The Metro. - Волосатые уши и нос из-за плохого качества воздуха и экземы, вызванной стрессом. В этом мире волосы на носу эволюционировали, чтобы отфильтровать загрязнение.

Ученые предупреждают, если не хотите превратиться в человека, похожего на Эмму, то своим здоровьем нужно заняться уже сейчас: пятиминутки зарядки, хождение в перерывах между работой, британцы советуют передвигать столы, но в России найдется не много компаний, где будут рады ежечасным перестановкам столов в офисе.

Модель ученые создали в человеческий рост, чтобы оценить "перспективы" Фото: PA Wire/PA Images/ТАСС

50 процентов офисных работников жалуются на напряженные глаза, 49 процентов болей в спине и 48 процентов головных болей, обвиняемых в их рабочем месте.

Проблемы со здоровьем – это не далекое будущее, британские ученые приводят данные: 50 процентов офисных работников жалуются на напряженные глаза, 49 процентов – на боли в спине и 48 процентов – на головную боль.