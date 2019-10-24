2019-10-24T17:02:33+03:00
Спорт

Российский борец Муса Евлоев стал чемпионом Всемирных военных игр-2019 в Китае

В финале он одержал победу над призером чемпионатов мира и Европы - финном Матти Куосманеном
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Муса ЕвлоевМуса ЕвлоевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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...А до этой схватки наш двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, выступающий в весовой категории до 97 кг, разгромил на «военном» турнире в Ухане (Китай) сразу трёх - так же довольно маститых - соперников.

Президент федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев так прокомментировал выступление Евлоева:

- Муса - молодец, весь турнир провел уверенно - три схватки он выиграл со счетом 8:0, 8:0, 9:0. В финале его счет был 2:0. Этими победами наш спортсмен доказал мастерство и в очередной раз прославил свою страну - Россию и родную республику – Ингушетию. В финале он боролся с финном – крепкий такой парень, (Матти Элиас Куосманен, финский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата Европы, чемпион мира и Европы среди кадетов 2011, 2012 гг. – И.Г.), но Муса уверенно одержал над ним победу.

- Руслан, вы чемпиона уже поздравили? Он где сейчас?

- Поздравил, конечно! Муса только что «отборолся», и сейчас все там же, в Китае. В турнире участвуют и другие российские борцы – всего шесть весовых категорий. Наша команда достойно выступила, и, пользуясь случаем, поздравляю главного тренера сборной России по греко-римской борьбе Гоги Мурмановича Когуашвили.

НАША СПРАВКА

Этот борцовский турнир - в рамках Всемирных военных игр - стартовал 20-го и завершится 27-го октября. По своему характеру он - мультиспортивный, в ходе его проведения более девяти тысяч военнослужащих из 109 стран участвуют в соревнованиях по борьбе, футболу, волейболу, настольному теннису, конному, парашютному спорту, фехтованию, дзюдо, стрельбе, плаванию, триатлону, ориентированию на местности, военным пятиборьям и другим – всего по 27 видам. Только за первые дни Игр, проходящих под девизом «Военная слава, мир во всем мире», сборная России завоевала 16 наград…

ИСТОЧНИК KP.RU

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