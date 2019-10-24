Глава «Росатома» Алексей Лихачев: Мы можем совершить рывок на Африканском континенте

- Именно наши технологии в наибольшей мере, комплексно отвечают на существующие сегодня вызовы на Африканском континенте, - заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, выступая в Сочи на пленарной сессии «Вклад атомных технологий в развитие Африки» в рамках экономического форума «Россия - Африка». - Технологии мирного атома помогают решить многие проблемы в области устойчивого развития, которые наиболее остро проявляются на Африканском континенте. Россия готова предложить целый комплекс своих наработок.

43 лидера стран Африки приехали в Сочи, чтобы найти решения политических, экономических и технологических проблем, с которыми сталкиваются их страны. В кулуарах саммита практически все крупнейшие отечественные компании старались выставить свою продукцию лицом. И хотя предложения, представленные «Росатомом», были не такими наглядными, как, например, автоматы Калашникова, которые африканцы с удовольствием держали в руках, но все равно они оказались одними из самых востребованных.

Это было хорошо заметно на встречах, которые проводил здесь Президент России Владимир Путин. Почти каждый из двух десятков глав государств во время разговора с Путиным интересовался возможностью сотрудничества с российскими атомщиками.

- Несколько десятилетий со времен Советского Союза наша отрасль, наши специалисты работают на Африканском континенте, но за последние несколько лет эта работа получила новый импульс как по форме, так и по содержанию, - подчеркнул Лихачев. - Где-то мы вышли уже на реальные контракты, где-то подписали межправительственные соглашения о сотрудничестве, где-то ведем переговоры и определяем сферы сотрудничества. Я считаю, что мы можем совершить рывок на Африканском континенте.

Среди конкретных примеров - соглашение о сотрудничестве по мирному атому, подписанное в Сочи Россией и Эфиопией. Оно послужит отправной точкой для начала активного диалога двух стран в атомной сфере по широкому спектру направлений - от содействия в создании и совершенствовании ядерной инфраструктуры Эфиопии до регулирования в области ядерной и радиационной безопасности. Будет возможно осуществление фундаментальных и прикладных исследований в области использования атомной энергии в мирных целях, производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве.

Комплексное предложение «Росатома» своим зарубежным заказчикам как раз и заключается в том, что корпорация готова создавать в отдельных странах целые атомные отрасли.

Еще один пример - сотрудничество России и Руанды, где будет построен Центр ядерной науки и технологий. Соглашение об этом заключено также на полях сочинского форума. Центр позволит проводить исследования в области радиобиологии, наладить в Руанде производство радиоизотопов для широкого применения в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Использование на базе центра технологии облучения пищевых и сельскохозяйственных продуктов для их обработки и борьбы с вредителями позволит увеличить сроки хранения продуктов и создаст условия для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции Руанды и развития животноводства страны. Но главное - центр положит начало строительству в африканской стране целой атомной инфраструктуры, даст толчок развитию науки и подготовке высококвалифицированных физиков-ядерщиков.

- Благодаря российской атомной отрасли в мире появилось 120 исследовательских реакторов по всему миру, из них более 20 - в зарубежных странах, в том числе в Китае, Египте, Германии и Чехии, - рассказал Алексей Лихачев. - Мы уверены, что наши компетенции и знания позволят Руанде реализовать столь важный для страны проект. «Росатом» окажет всестороннюю поддержку африканским партнерам как в совершенствовании атомной инфраструктуры, необходимой для реализации национальной ядерно-энергетической программы, так и в подготовке необходимого кадрового резерва.