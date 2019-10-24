«Россети» вывели Россию в Топ-10 мирового рейтинга доступности и надежности энергоснабжения

Россия впервые заняла рекордное седьмое место в глобальном рейтинге Всемирного банка Doing Business. Наша страна вошла в Топ-10 по показателю «Подключение к системе электроснабжения». Значительный прорыв стал возможным благодаря программе компании «Россети» по повышению доступности и надежности электроснабжения. Эксперты банка Doing Business высоко оценили работу предприятий «Россети Московский регион» и «Россети Ленэнерго», обеспечивающих энергоснабжение двух крупнейших регионов страны.

Глобальный рейтинг составлялся на основании эффективности работы систем энергоснабжения. В рейтинге «Ведение бизнеса-2019» Россия получила 97,5 балла из 100 в номинации «подключение к электрическим сетям». Мировые эксперты подтвердили успешность реформ, которые российские энергетики провели в отрасли за последние годы. Благодаря им процесс подключения к электросети стал проще, сократились сроки строительства и проектирования, в производстве вводятся новые цифровые технологии. В итоге за 5 лет число необходимых для подключения электроснабжения процедур в московском и ленинградском регионах сократилось с трех до двух. А сроки подключения - со 163 дней до 42.

В рейтинге Всемирного банка Doing Business также учитывались прозрачность тарифов и цен на электроэнергию. По показателям «индекс надежности электроснабжения» и «прозрачность тарифов» Россия, как и в предыдущие годы, получила самую высокую оценку — восемь из восьми баллов.

Глава «Россетей» Павел Ливинский, комментируя итоги рейтинга, отметил: компания взяла курс на цифровизацию энергосетей по всей стране, модернизируя производство и внедряя инновационные технологии.

- Группа «Россети» в рамка реализации концепции «Цифровая трансформация 2030» планомерно улучшает свои производственные показатели, повышает качество предоставляемых услуг и создает комфортные условия взаимодействия как для существующих, так и перспективных потребителей, - отметил Павел Ливиснкий. - Рекордно высокая оценка авторитетных экспертов Всемирного банка является лучшим свидетельством правильности выбранной стратегии.

Группа «Россети» является одним из крупнейших электросетевых холдингво в мире: российские энергетики обслуживают 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций. В компании работают около 220 тысяч человек на предприятиях компании во всех регионах России.