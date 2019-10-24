2019-10-24T17:46:56+03:00
Экономика

На строящуюся Курскую АЭС-2 доставили уникальное оборудование

Для транспортировки изделия весом в 381 тонну потребовались мощные автопоезда
Людмила ЗИБНИЦКАЯ
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Фото: сайт Администрации Курской областиФото: сайт Администрации Курской области
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"Ловушку расплава" для второго блока станции создало машиностроительное предприятие АО "Энерготэкс". До места назначения ее бережно доставили мощные автопоезда со щадящей скоростью в 10 км/час. А при прохождении участков повышенной сложности, таких как проезд под высоковольтными линиями электропередач, повороты и мост через речку Сейм, подключались опытные операторы, помогающие водителям-экспедиторам.

Направляющая плита устройства, собственно корпус и его ферма-консоль будут находиться на специально подготовленной бетонной площадке до декабря 2019 года. Как отметил начальник отдела контроля за строительством, заместитель гл. инженера Управления капитального строительства Ростислав Кимлик, "ловушка расплава" представляет собой одну из наиважнейших систем безопасности для АЭС, сообщает сайт Росэнергоатом.

"Это средство пассивной защиты создано для улавливания твердых и жидких радиоактивных материалов в гипотетическом случае аварийного разрушения реактора АЭС" - пояснил Кимлик. Устройство создано в режиме очень высокой гидравлической прочности, обладает высокой уларной прочностью, соответствующей местности сейсмостойкостью, соответствует всем требованиям безопасности и на 100% адаптирована к строительной площадке.

Из общего веса ловушки в 381 тонну - ферма-консоль весит 145 тонн и имеет диаметр 9,5 метров; направляющая плита имеет вес в 97 тонн; корпус устройства весит 139 тонн и высотой в 5, 8 метров.

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