Глава «Роснефти» предсказал глобальную валютную войну

Мир стоит на пороге глобальной валютной войны. Об это заявил Главный исполнительный президент «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне. Это мероприятие объединяет представителей бизнеса и экспертов из 40 стран. Первой темой для обсуждения стала ситуация на энергетическом рынке. Вместе с Сечиным в дискуссии приняли участие главы крупнейших европейских газовых компаний: британской BP и итальянской Eni.

- Стоит признать, что сейчас на мировом рынке энергетики один глобальный регулятор - это США, - заявил Игорь Сечин. - Ещё недавно в таком качестве упоминали Россию, которую Штаты душат санкциями, и Саудовскую Аравию, которая сильно пострадала от нападений на свои нефтедобывающие объекты.

США вместе с тем активно наращивает добычу собственной сланцевой нефти. Штат Техас уже обошёл по добыче Иран и Венесуэлу вместе взятые.

Место на рынке США в буквальном смысле выбивают вполне политическими методами. Санкциями обложена треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи.

Санкции против крупнейших производителей нефти, торгово-тарифная война, противостояние США с Китаем - все эти факторы, по мнению Сечина, угрожают нам мировым финансовым кризисом.

- Все это происходит на фоне ослабления денежно-кредитной политики и снижения ставок центральными банками крупнейших экономик мира, - отметил глава «Роснефти».

Единая европейская валюта, по его словам, не смогла конкурировать с долларом. Большинство стран хранят свои сбережения в американской валюте, большинство сделок в мире совершается в ней же. Хотя «Роснефть» недавно перевела все расчеты по международным поставкам в евро.

- Дальнейшие шаги по ослаблению национальных валют увеличивают вероятность глобальной валютной войны с крайне непредсказуемыми последствиями, - заявил Сечин. - Через год в США выборы президента, и никто не знает, какие обещания будут давать кандидаты, что «сделать Америку снова великой». Недавно ФРС США сказала, что будет ежемесячно направлять по 60 миллиардов долларов на покупку долговых обязательств правительства США. Это шаг к избыточному вливанию долларов в мировую экономику.