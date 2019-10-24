Прах диктатора Франко перенесли из Долины Павших на обычное кладбище

На фоне массовых протестов сторонников независимости Каталонии - в Испании новая линия разлома. Гроб диктатора Франсиско Франко подняли из могилы и перенесли на новое место. В королевстве это - тема №1, затмившая даже каталонский сюжет: главный гостелеканал RTVE 1 показывает процедуру эксгумации, перевозки и нового погребения в прямом эфире.

Ранее почти 45 лет останки Франко покоились в Долине Павших. Этот мемориальный комплекс был построен по его же распоряжению «для увековечения памяти погибших в Гражданской войне 1936-1939 годов». В которой он, собственно, победил республиканцев - разношерстную коалицию левых сил (которых, кстати, тщетно поддерживал СССР).

Сторонники диктатора благодарны Франко за то, что он "освободил страну от коммунистов".Фото: REUTERS

Могила диктатора занимает (вернее, занимала) центральное место - прямо у главного алтаря вырубленной в скале базилики. И вот без каких-либо почестей гроб вынесли на своих плечах восемь родственников каудильо. На вертолете останки доставили к новому пристанищу - на кладбище в квартале Мингоррубио. Небольшое поселение на окраине Мадрида, которое диктатор построил для своей обслуги в 60-е годы. Дети и внуки охранников Франко живут там по сей день. А на детских площадках попадаются фото с лозунгами «Он не умер!».

Внук покойного диктатора (справа) несет гроб с телом деда.Фото: REUTERS

В нынешней демократической Испании это раздражало многих. Идею перезахоронения озвучили идеологические враги покойного, социалисты, еще в 2007 году. Имея большинство в парламенте, «красные» приняли закон об исторической памяти, подведя юридическую базу. Затем все время что-то мешало: то денег в бюджете не было, то родственники протестовали. Семеро внуков диктатора обращались в Ватикан к Папе Римскому Франциску с просьбой воспрепятствовать эксгумации (Франко при жизни был ревностным католиком). Папа не помог.

Выкрасить куадильо лишь в черный или белый цвет невозможно. С одной стороны, Франко «прославился» жестокими репрессиями, особенно после победы в гражданской войне, и безжалостным истреблением инакомыслящих. Был союзником Гитлера. Отправил на Восточный фронт так называемую «Голубую дивизию» - она была задействована в блокаде Ленинграда.

До пятидесятых годов Испания жила в бедности и изоляции от остального мира.

Потом стареющий вождь неожиданно позвал в правительство технократов, те начали реформы, и страна довольно быстро вышла на европейский уровень жизни, а позже вошла в НАТО и ЕС. И кульминация - под конец Франко и его сторонники провели в Испании реставрацию монархии, что надолго вернуло в общество мир и стабильность.

Вид на Долину Павших, где покоилось тело Франко.Фото: REUTERS

Накануне эксгумации газета La Vanguardia провела опрос: «Продолжают ли кровоточить раны гражданской войны и франкизма?» Положительно ответили 88%. А вот ультраправые, которые считают каудильо своим кумиром - мягко говоря, недовольны. И шумно протестуют.

Но, как видим, победителя в гражданской войне вполне можно вынести из мемориального комплекса и перезахоронить в не столь пафосном месте - на обычном кладбище рядом с родственниками.