«Новые россияне» заставляют «врагов нации» извиняться на камеру за неправильное поведение

Британия, Ротерем. Банда из нескольких десятков «беженцев» за 15 лет насиловала около 1400 детей. Полиция долгие годы закрывала глаза.

Германия, Берлин. Площадь Александерплатц признана самым опасным местом столицы. В 2017 году полиция зафиксировала там почти шесть тысяч происшествий — грабежи, хулиганства, секс-домогательства… Национальность большинства преступников (что статистика уже обходит стороной) — как бы помягче сказать, не немецкая.

А ещё — Париж, Стокгольм, Рим… Сводки с европейского фронта о бесчинствах «пришлого элемента» можно публиковать бесконечно. Чем «Комсомолка» ежедневно и занимается.

И к каждой такой заметке появляются комментарии: «Можно подумать, у нас с мигрантами ситуация другая». И мы отвечали: другая. Да, в России тоже миллионы таких людей (или их потомков в первом поколении). Но все они — спасибо отсутствию пособий в тысячи евро — ведут себя нормально, честно зарабатывают на хлеб.

Почти все.

«Отчёт о собрании: создание группы быстрого реагирования, решение вопроса с оскорбившим нас человеком, создание первичных организаций в районах».

Под «отчётом» — 393 лайка. Это публикация в инстаграме закрытого молодёжного движения «VBON.az». «ВБОН» — как они сами говорят, означает «во благо общего народа» (хоть группа ведётся на русском языке, с литературным стилем у ребят не очень). «Аz» — соответственно, Азербайджан. Но сфера действия — Питер, Москва и другие российские города.

На фотографии с «отчётным постом» лица собравшихся — двух десятков крепких молодых мужчин — специально замылены. Догадываются, видимо, что делают нечто потенциально наказуемое.

Отчет о заседании "ВБОН", опубликованный в соцсети.

А если зарыться в Сеть ещё глубже, можно найти и по-настоящему страшные «отчётные материалы». По меньшей мере шесть видеороликов, где крепкие молодые люди избивают «тех, кто оскорбил их нацию» — русских или, например, армян (к ним особые счёты «за Карабах»).

Сами «вбоновцы», правда, эти акты насилия отрицают — мол, в интернете много всяких роликов, а мы сражаемся за мир исключительно мирными способами.

Правда, вот ещё один отчёт из группы «ВБОНа» вконтакте от 8 октября сего года: «За час до встречи была проведена разведка территории, мы узнали, что от 25 до 30 человек ожидает нас… [В результате] человек, который оскорбил нашу нацию, извинился и был наказан своими старшими у нас на глазах».

Это про разборки с неким армянином — возможно, за его «неправильные» комментарии в интернете. «Оскорблениями ближе к победе не станешь, и всегда есть вероятность, что тебя найдут и спросят», — поясняет свою позицию «ВБОН».

Я не расист, боже упаси. Один из моих лучших друзей — как раз азербайджанец Камран, интеллигентнейшей парень, который учился в Европе, знает пять языков и учит шестой.

Эмблема "ВБОН" и один из боевиков организации.

И всё это даже вопрос не русско-азербайджанских или армяно-азербайджанских отношений — а конфликта модерна и архаики. Когда одни предпочитают решать проблемы за столом переговоров, а другие — «разбираться по-мужски» (как им кажется). Нападая вдесятером на одного и демонстративно унижая слабого. И когда в твоей закрытой группе вконтакте — 2500 реальных подписчиков, сплошь молодых мужчин с восточными именами, готовых в течение часа собрать в любом районе мегаполиса боевой кулак в 20-30 человек — можно и «повеселиться».

Правда, даже беззубые западноевропейские государства, когда ситуация перехлёстывает через край, всё же что-то предпринимают.

Поскольку иначе уже можно засекать время до момента, когда в противовес «ВБОНу» возникнет какой-нибудь, условно говоря, «боевой союз армянской (русской, чеченской, еврейской и т.д.) молодёжи». С соответствующей уличной войнушкой с реальным жертвами — в духе войны рэперов и скинхэдов, в которой вполне реальные ранения получило немало моих сверстников лет 20 назад.