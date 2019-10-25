Юбилей Михаила Галустяна: артисту, ведущему и кавээнщику исполняется 40 лет

Как и многие мужчины, Михаил отмечать 40-летие не будет - артист верит в приметы. Ну а мы верим в интересные факты, которых в жизни Галустяна на самых разных ее этапах было немало.

До 10 лет:

Утомленный музыкой и влюбленный в одноклассницу

Миша родился в Сочи, папа Сергей Ншанович работал поваром, а мама Сусанна Ардашовна - медсестрой. Миша не скучал, занимаясь плаванием, дзюдо, танцами, велоспортом. В 5-м классе Мише подарили велосипед за то, что окончил год без троек.

Михаил пробовал учиться в музыкальной школе по классу фортепиано, но выдержал всего 2 года.

Первая Мишина любовь - одноклассница Анжела Дердерян. Галустян сидел с ней за одной партой с первого по третий класс и таскал за девочкой портфель. Анжела переехала в Америку, вышла там замуж. Периодически экс-одноклассники переписываются.

Сергей Ншанович и Сусанна Ардашовна очень серьезно относились к воспитанию сына - не зря он вырос таким шутником. Фото: instagram.com/m_galustyan

От 10 до 20 лет:

Торговля пирожками и статья «хулиганство»

Миша подрабатывал уже с 13 лет - разгружал фуры, торговал на вокзале пирожками и кассетами.

Первый раз Галустян выпил шампанское в 10-м классе: обмывали победу в школьном Кубке КВН, в котором десятиклассники победили одиннадцатиклассников.

Подростком Михаил связался с плохой компанией и однажды нарушил закон по статье «хулиганство». Но пронесло, так как был несовершеннолетний. С тех пор перестал бузить и взялся за ум и учебу.

В 1996 году Михаил поступил в то же медучилище, которое когда-то окончила его мама Сусанна Ардашовна. Она мечтала, чтобы сын стал врачом. Но Галустян лишь получил диплом фельдшера, работа которым его прельщала куда меньше, чем игра в КВН.

Еще когда Миша учился в медучилище, его взяли в команду КВН Сочинского университета туризма и курортного дела «Утомленные солнцем». А вскоре позвали учиться в этот вуз.

За эмоциями и образами для своих кавээновских номеров артист ходил на сочинский рынок - наблюдал, как люди себя ведут.

Ревва и Галустян - этот дуэт поклонники КВН будут помнить еще долго. Фото: youtube.com

От 20 до 30 лет:

Счастливые семерки и гастрольный чес

Когда начались первые телеэфиры КВН с участием «Утомленных солнцем», ребята поехали в тур по санаториям Краснодарского края. Так у Миши появились первые большие деньги. «По тем временам считалось, что если у студента есть десять рублей - это хорошо, а у меня было сто рублей», - вспоминает Галустян.

Первый проект, который стал приносить Галустяну по-настоящему приличные заработки, - скетчком «Наша Russia». После выхода в 2006-м первых выпусков в жизни артиста начались корпоративы, интервью и новые телешоу.

Чуть ли не самым счастливым в жизни Михаил считает 2003 год - тогда «Утомленные солнцем» стали чемпионом Высшей лиги КВН, а еще в 2003-м он познакомился с будущей женой, студенткой Викторией. Свадьбу гуляли в день рождения Вики 07.07.07.

Один из лучших образов Михаила в проекте «Наша Russia» - простодушный гастарбайтер Рафшан. Фото: youtube.com

От 30 до 40 лет:

Голливуд и рейтинг Forbes

- Однажды Михаил прошелся по красной дорожке в Голливуде. Галустяна пригласили на премьеру мультика «Кунг-фу панда» в Лос-Анджелес, так как он в русской версии озвучивает главного героя.

- По данным Forbes, Михаил за минувший год заработал $2,2 млн (140 млн руб.).

- В новом телесезоне на канале СТС будет выходить комедийное шоу «Русские не смеются» - его Михаил будет вести с Сергеем Светлаковым.

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