Грызть гранит наук: как тренируют бизнес-тренеров

Как стать тренером, «Комсомолке» рассказала Татьяна Семкина - проректор по учебной работе университета «Синергия».

ЖЕСТКАЯ СЕЛЕКЦИЯ

Профессия тренера все больше набирает популярность в России. Стать потенциальным тренером могут различные категории граждан. Основную массу претендентов направляют на обучение компании - разработчики бизнес-тренингов и организации, представляющие инфраструктуру поддержки МСП. Кандидатами становятся как достаточно опытные специалисты, которым необходимо повысить свою квалификацию, так и не имеющие опыта проведения тренингов новички, имеющие заметный потенциал и огромное желание приобрести навыки реализации обучающих программа по предпринимательству.

- В отборе участвуют представители организаций, входящих в инфраструктуру МСП, и представители разработчиков 244 обучающих программ по предпринимательству - как для уже действующих предпринимателей, так и для тех, кто только хочет открыть свое дело. Отправляют к нам самых достойных - тех, кто обладает необходимым для тренера набором качеств: умением коммуницировать, грамотно доносить свои мысли до аудитории и как минимум не боящихся выступать публично, - рассказала Татьяна Семкина.

Кандидаты должны иметь высшее образование и опыт преподавательской деятельности или бизнес-консультирования, а также свой личный опыт ведения бизнеса. Несомненными плюсами также станут навыки и членство в различных бизнес-сообществах. Человек должен быть грамотным и понимать, о чем ему говорить со своей аудиторией.

Обладающий вышеперечисленными достоинствами должен также пройти этап анкетирования и тестирования, ответив минимум на 60% вопросов верно.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Обучение по программе длится всего 5 дней. Все это время учащиеся постигают обширный объем знаний, а сами занятия очень насыщенные ценной информацией.

Татьяна Семкина - проректор по учебной работе университета «Синергия».

- Первый день обучения посвящен презентационным навыкам, - отмечает Семкина. - Учащихся знакомят с основными коммуникационными инструментами взаимодействия с аудиторией. Им рассказывают, как работать с группой, как привлечь внимание слушателей, активизировать их внимание и как работать с проблематичными участниками, а также как правильно начать и закончить брифинг. По окончании обучения слушатели программы должны обладать всеми необходимыми тренеру компетенциями с упором в предпринимательство. Помимо очных занятий, ведутся еще и дистанционные. Участникам программы выдается специальная литература и учебные материалы, которые они могут использовать в своей дальнейшей деятельности. По окончании обучения слушателей ждет экзамен, после его успешной сдачи вручается удостоверение.

С участниками программы работают опытные преподаватели, имеющие опыт работы не менее 5 - 7 лет. Это специалисты университета «Синергия» и открытого тренерского университета Марка Кукушкина. В программе обучения учитываются особенности целевой аудитории, с кем в дальнейшем придется работать тренерам: кто-то будет работать с молодой аудиторией, а чьи-то тренинги будут ориентированы на более взрослых слушателей. Это очень важно, ведь если старшему поколению достаточно классических методов обучения, то для того чтобы донести информацию до молодежи, желательно выбирать коуч-сессии в интерактивной форме, хакатоны, игры и подобные методики.

Занятия проходят с ориентацией на то, что тренерам придется в будущем работать с гражданами различных целевых групп.

Какие бывают целевые группы: действующие предприниматели, женщины, военные, уволенные в запас, граждане в возрасте 45+, безработные, лица в возрасте до 30 лет, в том числе студенты, выпускники и воспитанники детских домов, школьники, граждане, имеющие инвалидность.

По окончании 5-дневного курса обучения каждый, кто его прослушал, должен уметь кастомизировать программу обучения под особенности целевой группы.