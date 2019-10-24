2019-10-24T19:58:25+03:00
Общество

«Попал в реанимацию»: Проукраинский политолог Ковтун чуть не умер в Москве

Вероятно, у него вскрылся диабет
Роман ГОЛОВАНОВ
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Украинский политолог Вячеслав Ковтун.Украинский политолог Вячеслав Ковтун.Фото: Youtube
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Тревожные вести пришли с одного из политических шоу. Главный русофоб и проукраинский политолог Вячеслав Ковтун чуть не умер в Москве. Об этом в соцсетях написал экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов.

- Я был на программе «Кто против». И не увидел в гримерке Ковтуна. Спросил у других гостей: «Что с ним случилось?» Мне ответили, что у Ковтуна болели ноги — он жаловался на это. И решил их попарить. В итоге у него вскрылся диабет. И он попал в реанимацию. Политическая позиция — это одно. Но я желаю ему скорейшего выздоровления, хотя Ковтун на телефон не отвечает, - рассказал «Комсомолке» Долгов.

«КП» позвонила самому политологу Ковтуну. Но тот отказался от разговора.

- Не хочу разговаривать. До свидания! - и бросил трубку.

Как писала ранее «Комсомолка» со ссылкой на источники, Вячеслав Ковтун участвует в политических батлах за солидный гонорар. В месяц, по некоторым данным, он может зарабатывать до одного миллиона рублей. Как выяснил киевский журналист Анатолий Шарий, на получку от российских федеральных каналов Ковтун купил себе большую квартиру в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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