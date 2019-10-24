Победительница "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг стала Томасом и показала обнаженное тело после операций

Победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг показала, как выглядит ее тело после десяти операций. Звезда мистического проекта не постеснялась обнажиться, чтобы всем продемонстрировать свою мужскую сущность. Она также сменила имя на Томас Винсор-Ньютон.

Джулия Ванг запомнилась зрителям длинными белыми волосами, эффектными нарядами в готическом стиле и роскошным бюстом. Однако после окончания съемок в "Битве экстрасенсов" ясновидящая начала меняться. Она сильно похудела, отрезала локоны и отказалась от платьев в пользу брючных костюмов.

А недавно Ванг продемонстрировала свое обновленное тело. В кадре позирует парень в плавках с накаченным прессом и торсом. Молодой человек решил расставить точки над i, дабы прекратить спекуляции в свой адрес.

thomas__winsor Вам послание от Томаса

"Пол я менять не собираюсь, меня устраивает мой мужской и паркет в моих квартирах. Девочкой я не планировал становиться. Я не трансгендер... И кстати, пол, к вашему сведению, не меняют, его корректируют", - написал Томас.

Джулия Ванг: "Пол я менять не собираюсь".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По его словам, операций не было, так как изначально он родился мужчиной. Также Томас отметил, что после рождения его пол был определен неверно. А в 15 лет ему ввели гель, поэтому у него появилась грудь. Три года ушло на то, чтобы гель выкачать с помощью десяти операций. "Осталась мужская грудь, которая изначально и была", - заверил мужчина.

Напомним, в июне Джулия Ванг заявила, что генетически является мужчиной, а образ, в котором она находилась на "Битве экстрасенсов", ему придумали продюсеры проекта. Ванг сказала, что у нее синдром Морриса - врожденное нарушение полового развития у людей мужского пола, при котором снижается или полностью теряется чувствительность мужских половых органов.