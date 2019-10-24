2019-10-24T20:57:04+03:00
Звезды

Победительница "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг стала Томасом и показала обнаженное тело после операций

Внешность звезды кардинально изменилась
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Джулия Ванг в передаче "Битва экстрасенсов".Джулия Ванг в передаче "Битва экстрасенсов".
Изменить размер текста:

Победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг показала, как выглядит ее тело после десяти операций. Звезда мистического проекта не постеснялась обнажиться, чтобы всем продемонстрировать свою мужскую сущность. Она также сменила имя на Томас Винсор-Ньютон.

Джулия Ванг запомнилась зрителям длинными белыми волосами, эффектными нарядами в готическом стиле и роскошным бюстом. Однако после окончания съемок в "Битве экстрасенсов" ясновидящая начала меняться. Она сильно похудела, отрезала локоны и отказалась от платьев в пользу брючных костюмов.

А недавно Ванг продемонстрировала свое обновленное тело. В кадре позирует парень в плавках с накаченным прессом и торсом. Молодой человек решил расставить точки над i, дабы прекратить спекуляции в свой адрес.

thomas__winsorthomas__winsor
Вам послание от Томаса
4643 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Пол я менять не собираюсь, меня устраивает мой мужской и паркет в моих квартирах. Девочкой я не планировал становиться. Я не трансгендер... И кстати, пол, к вашему сведению, не меняют, его корректируют", - написал Томас.

Джулия Ванг: "Пол я менять не собираюсь". Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Джулия Ванг: "Пол я менять не собираюсь".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По его словам, операций не было, так как изначально он родился мужчиной. Также Томас отметил, что после рождения его пол был определен неверно. А в 15 лет ему ввели гель, поэтому у него появилась грудь. Три года ушло на то, чтобы гель выкачать с помощью десяти операций. "Осталась мужская грудь, которая изначально и была", - заверил мужчина.

Напомним, в июне Джулия Ванг заявила, что генетически является мужчиной, а образ, в котором она находилась на "Битве экстрасенсов", ему придумали продюсеры проекта. Ванг сказала, что у нее синдром Морриса - врожденное нарушение полового развития у людей мужского пола, при котором снижается или полностью теряется чувствительность мужских половых органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Шоу Битва экстрасенсов»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Столтенберг назвал распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону
NASA намерено купить дополнительные места на «Союзах»
Суд оставил Абызова под арестом до 25 января
МИД Украины заявил, что готов к переговорам «по Крыму»
Абызов рассказал суду о вынужденном отъезде сына в США
На Украине собираются продавать демонтированные и «декоммунизированные» памятники Ленину
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Николая Герасименко
В Москве арестован гражданин России по подозрению в госизмене
Госдума одобрила законопроект об обязательном горячем питании для младшеклассников
Морпехов будут сопровождать танковые батальоны
Госдума утвердила сокращенный рабочий день для женщин на селе
Российские университеты укрепляют свои позиции в международных рейтингах - ТюмГУ среди лучших вузов мира
Кандидатов в космонавты предлагают проверять на полиграфе
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов нескольких банков
Bloomberg: Сотрудники Google обвинили руководство в установке шпионского приложения на компьютеры
Малому бизнесу облегчают переход на онлайн-кассы
Тренер сборной по пляжному футболу рассказал, чем команда удивит на ЧМ в Парагвае
Путин назвал причину конфликта в Ливии
Курды отошли от сирийско-турецкой границы на 32 километра
На форуме «Россия-Африка» министр Свазиленда зачитала рэп
С-400 и «Панцирь» впервые выпустят на учения за границу
Композитор «Утренней почты» умер в своей студии в Подмосковье
Госдума одобрила продление заморозки накопительной части пенсии еще на год
Губернатор Виктор Томенко: «Возможность первыми открыть торжества по случаю юбилея Михаила Калашникова по праву предоставлена Алтайскому краю»
Путин пошутил о новом месте России в рейтинге Doing Business
В Москве «двойник» Конора Макгрегора отвлекал фанатов и журналистов от звезды ММА
Военный эксперт оценил возможности российского оружия для сдерживания США