Нанять трудового мигранта часто выгоднее, чем русского работягу

Мы привыкли к дворникам и грузчикам из Средней Азии. Пусть себе подметают - мало кто из россиян согласен на такую работу с большой физической нагрузкой и скромной оплатой. Но что если совсем скоро мигранты потеснят коренное население на гораздо более престижных постах? Туда, где выстраиваются очереди на собеседования, нужны хорошее образование, опыт, да порой и без блата не обойтись. Скажете, фантастика? Нет, похоже, это уже наша реальность.

НЕРАВНЫЙ БОЙ

В приморском городе Большой Камень люди даже вышли на митинг, протестуя против китайских рабочих. К самим подданным КНР тут давно привыкли, но когда случайно выяснилось, что зарплата простого китайского каменщика - 128 тысяч рублей, народ взбунтовался.

Для сравнения, дальневосточный инженер может рассчитывать тысяч на 70 - 80 тысяч в зависимости от опыта.

- Если бы местным предложили такие деньги, да даже если 100 тысяч, на следующий день очередь из кандидатов бы выстроилась, - уверен руководитель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков. - Но компания, которая так расщедрилась (кстати, это тоже китайский подрядчик), изначально называла средний оклад 45 тысяч рублей.

По словам профсоюзного лидера, все чаще компании норовят привезти побольше рабочей силы из Китая. Причем не на какие-то экзотические специальности. Ну что, в Приморье электриков нет?!

- С иностранцем им проще. Что-то не нравится, его отправляют домой и заменяют другим, - говорит Владимир Исаков. - Российские рабочие больше защищены трудовым законодательством, что, откровенно говоря, работодателю просто неудобно.

Заменить одного китайца другим сегодня действительно проще простого. В Дальневосточном федеральном округе живут 8 с небольшим миллионов человек, а во всей азиатской части России - примерно 28 миллионов. Для сравнения, в трех северо-восточных провинциях Китая, которые граничат с нами, больше 120 миллионов человек населения.

Все чаще гастарбайтер в России - это не Джумшут в оранжевой робе, а солидный господин со стотысячной зарплатойФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ДОРОГИЕ РОССИЯНЕ

Каждый год правительство устанавливает квоты, сколько иностранцев могут нанять компании по тому или иному виду деятельности. Больше всего мигрантов разрешено брать на работу в строительстве - 80% от общего числа сотрудников фирмы.

- Рабочих рук на стройках не хватало всегда. Например, на столичных стройках не хватает 600 тысяч рабочих. Граждане РФ с такими объемами просто не справятся, - рассказал «КП» председатель Комитета по строительству «ОПОРЫ России» Дмитрий Котровский.

Ну, предположим, москвичей кирпичи таскать не заманишь. Почему нельзя привезти мужиков хоть из Пензы, хоть из Саратова?

- Себестоимость строительства растет, спрос снижается, значит, маржа застройщиков падает. Встает вопрос, как сэкономить. И компании давно подсчитали, что труд иностранных рабочих обойдется дешевле, чем соотечественников, - разводит руками Котровский. - И дело тут даже не в уровне ожидаемой зарплаты. Просто за гражданина РФ работодатель должен делать кучу отчислений (в Пенсионный фонд, Фонд ОМС, Соцстрах - всего до половины оклада. - Ред.), что делает любого россиянина дорогим сотрудником. А в случае с иностранцем компания, по сути, покупает квоту.

«И КОНФЕТЫ ЗА МЕНЯ ЕСТЬ БУДЕТЕ?!»

На стройке за работягами-азиатами присматривает прораб, но им хотят доверить и куда более ответственные занятия. Например, лечить людей.

Недавно нас огорошили - своими силами Россия может обеспечить только 4% потребности в медиках. На бирже труда стоит тысяча докторов, а одних только онкологов стране нужно 4 тысячи.

По данным Минздрава, в российских поликлиниках недостает 25 тысяч врачей и 130 тысяч медсестер.

Решение проблемы от российских чиновников - завезти врачей из-за границы. Предлагается выдавать им гражданство по упрощенной схеме.

- Знаете, это все похоже на диверсию, - считает председатель независимого профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.Ру» Дмитрий Беляков. - Сколько было сокращений под вывеской оптимизации по всей стране... Люди в буквальном смысле на улице оказывались.

Гастарбайтер в форме сотрудника коммунальных служб в Москве.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще вопрос: хорошо ли будут лечить приезжие Айболиты? Одни эксперты поминают добрым словом советское медицинское образование. Другие указывают, что все, кто хотел переехать в Россию, уже сделали это. Так что новой волной заезжих медиков будут молодые люди, воспитанные в независимых государствах.

- Давайте будем честны, в Россию не поедут врачи, которые могут обосноваться где-то в Европе, - считает президент общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин.

Справедливости ради, просто начать принимать пациентов с дипломом Кыргызстана не получится. Прибывшему эскулапу Росздравнадзор должен выдать разрешение на работу.