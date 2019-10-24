Зачем им свадьба Сталина с Гитлером на обложке? Чтоб русские каялись и улыбались

Русские конечно удивительные «терпилы». Нет такого другого народа, над национальным чувством которого так безнаказанно можно было бы измываться. Разве только немцы. Но так они официально поражены в правах после 1945 года и должны терпеть.

Кое-кто с этим не согласен. Они считают, что одних немцев на исторической скамье подсудимых – мало. Рядом там должны быть русские. Русские тоже кругом виноваты и стало быть тоже должны быть поражены в правах.

Эта концепция продвигается с упорством нечеловеческим и то, что казалось совершенно диким еще 30-40 лет назад стало вполне себе респектабельной идеологией довольно влиятельных людей.

Издающийся в России журнал «Дилетант" вышел с карикатурой венчающихся вождя народов и фюрера

Частью этой идеологии является «исторический» журнал «Дилетант», который на обложке последнего (надеюсь, последнего) номера поместил карикатуру на Гитлера и Сталина в подвенечном платье, объясняя нам, сиволапым, что Сталин и Гитлер, СССР и нацистская Германия – это одно и тоже.

Ну, а раз одно и тоже, то нам, как и немцам, надо подтереться своей национальной гордостью. Потому что гордиться нам нечем. И не гордость это, а одна сплошная подлость и мракобесие.

Издают этот чудесный журнал в самом логове отечественного либерализма – в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Издают по двум причинам.

Во-первых, им это позволено. Они – неприкасаемые. «Эхо Москвы» – не те безродные актеры, безработные, охранники, мелкие предприниматели, которых «винтили» недавно на несогласованных митингах. Это «официальная», домашняя либеральная оппозиция, которой позволено то, что не позволено более никому.

Во-вторых, государство эту богадельню прямо содержит через государственную же компанию.

Зачем? Спросите, что полегче. Видимо, для воспитания в нас христианского смирения, чтобы мы унижениями искупали свои грехи.

Искупаем. Нам плюют в рожу, а мы - утираемся.

Хорошо, что хоть улыбаться при этом не заставляют. Когда они плевали нам в лицо в 90-е и объясняли, что мы никто и звать нас никак, и что наша историческая функция – только платить и каяться, мы еще и улыбались им.

Весь этот либеральный обком под защитой камарильи Ельцина много лет потешался над нами. И так уверовал в свою неприкосновенность, что когда их мягко, но настойчиво выставили из Кремля в переднюю, искренне выражали свое возмущение - не пускают в барские покои.

Эти граждане с двумя, а то и тремя паспортами до сих пор кипят возмущением, кто в Киеве, кто в Тель-Авиве, что у них отняли их кровное, с чего они так славно и долго кормились.

Сталина они ненавидят совсем не потому, что «Отец народов» два миллиона русских крестьян в ссылке сгноил. Нет. Плевать им на коллективизацию и на голод 1922 года. И не 1933-й – год «Великого перелома» и лютой коллективизации они вспоминают.

Для них преступления сталинского режима начинаются только в 1937-м, когда чекисты начали их революционных дедушек забирать из бывших дворянских квартир (с того самого Арбата и Поварской) и отправлять кого во внутреннюю тюрьму Лубянки, кого по этапу в ГУЛАГ.

Счеты к Сталину у них никакие не исторические, это – кровная месть, которая всегда актуальна и не имеет срока давности.

Эта месть определяет все остальные взгляды и ценности. Поэтому для российского либерала и победа в войне не победа, а новое рабство. И 9 мая – победобесие. Не верите – почитайте, послушайте.

Про журнал «Дилетант» говорить не было бы никакого смысла, потому что нельзя назвать журналом междусобойчик, который издается тиражом 1000 экземпляров. Но его эховские издатели не хотят просто тихо осваивать бюджет. Им обязательно нужно быть на виду, потому что без этого они не просто не могут. Им обязательно нужно еще разок плюнуть нам в лицо. Чтобы не забывали. Это их профессия.

Остается только один безответный вопрос к господам, имеющим дело с издателями этого журнальчика – а вы тоже так думаете? Вы тоже считаете, что 9 мая 1945 года была не победа, потому что не может один фашист победить другого фашиста?

Ну так тогда и не тратьтесь на 9 мая. Зачем оно вам это победобесие?

Не думаю, что они ответят.

Но зато мы можем обратиться напрямую к розничным сетям, которые продают прессу, с предложением выкинуть этот подлый журнал со своих полок, как это уже сделал книжный магазин «Молодая гвардия». Там, мне кажется, сидят более вменяемые люди с еще неатрофированным национальным чувством.