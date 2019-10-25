2019-10-25T02:41:11+03:00
Телевизор

Участник шоу «Голос-8» Ив Набиев: Я нашел отца через «Модный приговор»

Один из самых ярких вокалистов проекта - об обмане в проекте «Успех», обретенном отце и усах Сальвадора Дали
Егор АРЕФЬЕВ
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Певец, похожий на Сальвадора Дали, барона Мюнхгаузена и Роберта Дауни-младшего, теперь покоряет «Голос». Фото: Максим ЛИ/Первый каналПевец, похожий на Сальвадора Дали, барона Мюнхгаузена и Роберта Дауни-младшего, теперь покоряет «Голос». Фото: Максим ЛИ/Первый канал
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Как только этот колоритный парень затянул хит California Dreamin’ («Мечты о Калифорнии») группы The Mamas and the Papas на слепых прослушиваниях «Голоса», наставники начали лупить по красным кнопкам. Повернулись все четверо. Что же в нем такого особенного? И зачем ему такие усы?

- Почему вдруг Иван Агафонов из поселка Майский Пермского края вдруг стал Ивом Набиевым? Это ли не китч?

- Все просто: Ив - это сокращенное от Иван, Набиев - фамилия отца. А с прежним именем пришлось расстаться, хотя мне очень нравятся мои паспортные данные. Это случилось после страшной трагедии в 2011 году (драка в ночном клубе между бойцом Расулом Мирзаевым и студентом Иваном Агафоновым закончилась гибелью последнего. - Авт.), из-за которой на запрос имени «Иван Агафонов» в интернете выплывает история, леденящая кровь. Перебить это никакими успехами невозможно, слишком громкое было дело, и ассоциировать себя с этим инцидентом мне никак не хотелось.

- А усы Сальвадора Дали, испанская бородка откуда?

- У меня есть группа, которую я назвал «Менхаузен» (Menhouzen Band). В созвучии с именем барона Мюнхгаузена. Я воплощал этот образ в нашем театре. И подумал: «Вау! Отращу-ка себе усы с бородой, как у этого героя. И люди, которые увидят выступление моей группы, сразу запомнят этот яркий образ: «А помните там такой парень выступал? Усатый. Еще на Мюнхгаузена похож!»

- Что вы забыли в «Голосе»? Ведь вы выиграли шоу «Успех» в 2017 году.

- Отвечу с юмором. Все мои друзья уже побывали на «Голосе», а я все никак не дойду. Вот и решил компенсировать этот пробел в творческой биографии. Я приходил на кастинги второго и четвертого сезонов шоу. Но меня не брали. Скорее всего, и образ еще не до конца был докручен, и репертуар был не слишком подходящий. А теперь вот все сложилось, я пришел осознанно и хорошо подготовившись. Что касается «Успеха», там все сложилось не очень хорошо.

- Что случилось?

- Главным призом шоу был денежный приз и возможность записи песни в одной из лучших студий Лос-Анджелеса. Деньги мне выплатили с грехом пополам - совсем недавно, хотя проект завершился два года назад, за которые СТС меня не пригласил ни на один свой проект, даже ни на одну гостевую передачу не позвали. И с записью песни в США ничего не случилось. Более того, через некоторое время после окончания проекта все, кто имел к нему отношение, были уволены с канала. И концов я так и не нашел. Вот поэтому я в «Голосе».

- Вы признавались, что недавно встретили своего отца. Как это случилось?

- Отец не жил с нами, я только знал, что корни уходят в Баку. Когда был там на гастролях, мне сказали, что такого человека в живых нет. А год назад мы с мамой пришли в программу «Модный приговор». Я решил, что ее пример может стать стимулом для многих: она в 63 года похудела со 120 до 70 килограммов - перестала есть вредные продукты, занялась спортом, йогой, поменяла образ жизни. На передаче Надежда Бабкина и Александр Васильев начали вытаскивать из мамы подробности биографии. Мама назвала имя моего отца. И через некоторое время объявились мои родственники с бакинской стороны. Так я и нашел отца. Слава богу, он жив и здоров. Начали общаться.

«Голос». Пятница, 21.30, Первый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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