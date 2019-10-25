2019-10-25T02:47:52+03:00
Общество

Зачем государству нужны старики?

Ответ на этот вопрос наш корреспондент искал на VII национальной конференции «Общество для всех возрастов», которая прошла в партнерстве с форумом «Россия - территория заботы»
Ирина ИЛЬИНА
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Фото: Фотобанк ЛориФото: Фотобанк Лори
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Действительно, зачем? Рано или поздно старики уйдут в мир иной, для чего вкладывать в них силы, деньги? На самом деле вопрос, нужны ли старики, - это вопрос зрелости общества. Если обществу нужны свои старики, если это стало частью социальной политики государства, то в этом обществе нет страха перед старостью. Нет страха остаться одному в немощном возрасте и состоянии.

КТО ПОПАДАЕТ В ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ

Как рассказали эксперты, чаще всего в дома престарелых и инвалидов попадают такие категории россиян:

- пожилые, одинокие, больные люди,

- пожилые люди с тяжелейшими психическими нарушениями,

- люди, нуждающиеся в социальном жилье. Те, кто не может жить дома или потерял жилье.

Кроме этого, есть еще одна категория - пожилые люди, желающие жить дома, а не в стационаре. Они тоже должны получать полный объем помощи от государства.

Если исходить из этой логики, то структура вспомогательных учреждений может сильно измениться в ближайшем будущем. С советских времен система ухода за стариками складывалась по принципу изоляции их от общества. Этот принцип нужно ломать. А сломать его способна другая система - система долговременного ухода (СДУ).

О том, что это такое и кто ответственен за ее создание, говорили участники пленарного заседания «Забота на уровне государства» на конференции «Общество для всех возрастов».

Проект по созданию системы долговременного ухода активно развивается в России с 2018 года. И к 2022 году в проект должны войти все регионы нашей страны. Подробно о реализации проекта рассказала основатель фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

КОГО НАЗНАЧИЛИ ПИЛОТОМ

Для начала СДУ внедрили в шести пилотных регионах: Тульской, Псковской, Волгоградской, Костромской, Рязанской и Новгородской областях. В 2019 году к ним присоединились еще шесть.

По оценке Елизаветы Олескиной, с 2018 года появилось понимание, что в стране складывается своя модель системы долговременного ухода, а не калька с подобных структур на Западе. В центре нашей системы СДУ - человек любого возраста, нуждающийся в помощи и поддержке.

- Вся система построена на том, чтобы максимально удержать людей в активном состоянии, - объясняет Елизавета Олескина. - И оказать максимальную помощь тем, кто уже находится в немощном состоянии. Если мы качественно построим эту систему, у нас будет меньше процент тяжелобольных.

В пилотных регионах система СДУ работает в три этапа:

- Выявление. Важно определить, сколько людей нуждается в помощи. В том числе нужно найти и тех, кто никогда не обращается к врачам или соцработникам.

- Типизация. Определение объема необходимой помощи. Кому нужна помощь, кто получает ее с избытком, а кому помощи не хватает.

- Оказание помощи и ухода. Социальные сервисы и расширенный уход на дому, медицинский патронаж.

Пилотные регионы уже пересмотрели перечень услуг, и во многих регионах он стал значительно шире. Увеличен штат социальных работников.

Стационары тоже не остаются без внимания. В некоторых регионах к уходу за стариками привлекаются волонтеры, кое-где расширен штат персонала. Элементарный пример: с внедрением СДУ более 1000 немобильных человек смогли выйти на прогулку благодаря помощникам.

Вот еще один показатель того, что жизнь человека меняется качественно. В пилотных регионах активно работают центры дневного пребывания. Нуждающиеся находятся там днем, а вечером расходятся по домам. Даже при тяжелой деменции эти люди все равно остаются в обществе.

Самое сложное - начать работать с теми, кто безвылазно сидит в своей квартире и не желает получать помощь, хотя и нуждается в ней. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самое сложное - начать работать с теми, кто безвылазно сидит в своей квартире и не желает получать помощь, хотя и нуждается в ней.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КАКОВА ЭФФЕКТИВНОСТЬ?

Система долговременного ухода уже показала свою эффективность. Вот лишь некоторые параметры:

- увеличение продолжительности жизни,

- увеличение охвата населения социальным обслуживанием,

- рост качества социального обслуживания,

- создание новых рабочих мест и т. д.

О ПРОБЛЕМАХ

Директор благотворительного фонда «Старшие» Александр Шкребело рассказал участникам пленарного заседания, с какими проблемами приходится сталкиваться пилотным регионам при реализации проекта СДУ.

Первое. Люди. Здесь две составляющие. Людей должно быть достаточно, и они должны быть обучены. Текущая система подготовки кадров не позволяет получить обученный персонал.

- В настоящий момент мы стараемся запустить эту систему на федеральном уровне, вводя ее в образование (училища, вузы и т. д.), - дополняет Александр Шкребело. - Пока же действует переходная модель. В каждом пилотном регионе находится центр компетенции. Там есть тренеры, которые обучают персонал внутри учреждений. Процесс обучения рассматривается здесь как процесс повышения квалификации, растянутый во времени. Задача процесса - изменение навыков для того, чтобы была возможность изменить подход к работе с человеком.

Второе. Нормативно-правовые акты. В некоторых регионах процесс внесения изменений в законодательство идет крайне медленно. Но без этого проект СДУ реализовать невозможно.

Помимо проблем директор фонда «Старшие» рассказал и о новшествах СДУ. Это и новые технологии, и новые специальности, и более тесная связь со здравоохранением. Уже сейчас можно говорить, что в тех муниципалитетах, где внедрена система долговременного ухода, снижается количество вызовов «Скорой помощи», плановая госпитализация.

КАК РАБОТАЕТ СДУ

Заместитель председателя комитета соцзащиты населения Волгоградской области Елена Тришина рассказала о пользе СДУ в ее регионе. При этом спикер подчеркнула, что все внедряемые сервисы очень затратные, но выгода от них есть.

В 2018 году, когда регион был включен в список пилотных, вышел первый совместный приказ о межведомственном взаимодействии по выявлению граждан пожилого и старческого возраста. Уже тогда чиновники задумались, что перечень услуг социальных центров нужно менять и что объем услуг ухода на дому не должен отличаться от объема услуг в стационаре.

На территории каждого муниципального района были созданы рабочие группы, куда вошли специалисты из разных сфер - здравоохранения, образования, пенсионного фонда, общественники. Координаторы - центры социальной защиты населения.

Главная задача - составить наиболее полные списки одиноко проживающих граждан.

Самое сложное - начать работать с теми, кто безвылазно сидит в своей квартире и не желает получать помощь, хотя и нуждается в ней. Здесь включаются в работу даже соседи, которые аккуратно и деликатно объясняют пожилому человеку, что есть специально обученные люди, способные ухаживать за ним.

В результате за несколько месяцев работы СДУ в центры соцзащиты поступило 10 173 сигнала. Из них 6 процентов - это узники собственных квартир.

На дому персональную помощь получают более 1500 граждан - по 4 часа в день 7 раз в неделю.

ЧТО ГОВОРЯТ СОЦИОЛОГИ

Доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат социологических наук Елена Богданова уверена, что на данный момент система долговременного ухода еще не создана как единая система. И речь идет не о городе на Неве, а обо всей стране в целом.

Дабы не быть голословной, Елена Богданова представила социологическое исследование процесса создания СДУ. По словам Богдановой, субъекты СДУ таковы: медицина, социальная защита, паллиативная помощь, бизнес, семья, НКО, добровольчество, местное сообщество. И если две первые сферы еще могут взаимодействовать друг с другом, то остальные пока не включились в системную работу. Причина этого - отсутствие эффективного распределения нагрузки между субъектами СДУ и тонкой координации.

И НАПОСЛЕДОК...

Нужны ли нашему государству старики? Эта конференция показала, что да, нужны. Иначе зачем было бы вот так открыто, на официальном уровне обсуждать их проблемы и создавать систему долговременного ухода за ними, дабы продлить им активные годы жизни.

Фото с личной страницы в Фейсбуке

Фото с личной страницы в Фейсбуке

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«В 55 лет жизнь только начинается»

Жительнице Челябинска Татьяне Цаплиной 58 лет, и она организовала свою жизнь так, что пенсионных доходов хватает на ежегодный отдых за границей.

«Пенсии мне хватает и на еду, и на парикмахера, и на отдых в… Италии!» - рассказала «Комсомолке» Татьяна. И поделилась секретами своей бюджетной политики.

СКОЛЬКО ТРАТИТ ТАТЬЯНА

- Продукты - 8500 руб. (41%)

- Коммунальные платежи - 4200 руб. (20%)

- Гламур (прическа, маникюр) - 3500 руб. (17%)

- Дом, сад - 1500 руб. (7,2%)

- Лекарства - 1000 руб. (4,8%)

- Связь, интернет - 800 руб. (3,8%)

- Питомец - 800 руб. (3,8%)

- Транспорт - 500 руб. (2,4%)

Итого расходы: 20 800 руб. Бездефицитный бюджет!

Фото с личной страницы в Фейсбуке

Фото с личной страницы в Фейсбуке

ПРОВЕЛА ОПТИМИЗАЦИЮ

- Перед выходом на пенсию я провела оптимизацию. Поставила двухтарифный счетчик воды - ночью и днем разные показатели. Все лампочки поменяла на светодиодные, что позволило сократить ежемесячные расходы на электричество в два раза.

Итак, в 2019 году я получаю:

- 13 000 руб. - пенсия,

- 5000 руб. - дотация от сына,

- 2800 руб. - субсидия на оплату ЖКХ.

Итого: 20 800 рублей в месяц.

Субсидию на оплату ЖКХ мне не стыдно получать и собирать документы два раза в год. Наводите порядок с пропиской и недвижимостью и обязательно оформляйте субсидию.

ЛАЙФХАКИ РАСХОДОВ

- От «коммуналки» не уйти, и регулировать ее можно только потреблением воды и электричества, - учит нас Татьяна. - Затраты на связь оптимизировала подбором самых выгодных тарифов. Подумываю отказаться от кабельного ТВ, потому что купила подписку на онлайн-кинотеатр. Стоят эти услуги одинаково, но в интернете сама выбираю фильмы.

Гламур у меня - парикмахер, косметика, маникюр, косметолог. Для пенсионерки, даже бодрой, это чистой воды расточительство. Но эта статья у меня неприкосновенна!

Татьяна всегда пользуется скидками, которые предоставляют супермаркеты пенсионерам. Позволяет себе импортные кофе, макароны и оливковое масло. А еще импортозамещающие сыры и колбасы со вкусом, как в Европе. Мясо - только из домашних хозяйств. Шоколад, фрукты и овощи сезона и даже вино.

- За 280 рублей в день можно наслаждаться хорошей едой, поверьте мне! Траты на здоровье рекомендую оптимизировать максимально. Все, что позволяет закон, сын оформляет на себя налоговым вычетом на лечение. Я его делать не могу, потому что с пенсии налоги не платятся. Лекарства заказываю через интернет, а потом получаю в аптеке.

Я счастливый обладатель социальной карты, которая позволяет мне совершать поездки на общественном транспорте в два раза дешевле обычной цены.

КАК ОТДОХНУТЬ В ИТАЛИИ

- Две недели отдыха в Италии обходятся в 70 тысяч рублей. Я пять лет подряд отдыхаю на острове Искья. Для этого мне нужно раз в месяц пополнять бюджет примерно на 6 тысяч рублей, - рассказывает Татьяна Цаплина.

Чтобы накопить эти деньги, можно отказаться от некоторых продуктов, походов к косметологу. Или пойти вахтером работать в школу день через два. Но Татьяна нашла другой способ - шьет на заказ одежду, пару вещиц в месяц.

Сколько стоит Италия

- 28 000 руб. - билеты в Италию (Челябинск - Москва - Римини).

- 25 евро в день - жилье (вилла на 4 хозяев).

- 10 евро в день - питание (супермаркет, рынок).

- 35 евро - виза.

- 25 евро - трансфер от аэропорта до места (туда и обратно).

Итого: 70 000 руб.

- Как видите, в 55 лет жизнь только начинается, - подводит итог Татьяна. - Не стыдитесь взять помощь у детей, теперь пришло их время отдавать долги. Не стесняйтесь пользоваться всеми дотациями, субсидиями, льготами, которые предоставляет государство.

Андрей АБРАМОВ («КП» - Челябинск»).

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